Розлучення через Дію запустять наприкінці весни — сервіс на фінальній стадії

Послуга онлайн-розлучення через застосунок «Дія» стане доступною вже найближчими місяцями. У Міністерстві цифрової трансформації повідомляють, що нормативну базу для запуску вже затверджено, а сам сервіс перебуває на фінальному етапі розробки.

Як розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк у коментарі медіа, відповідну постанову вже ухвалив уряд. Очікується, що до кінця весни завершиться технічна реалізація, після чого стартує бета-тестування.

Однак сервіс буде доступний не для всіх. Скористатися ним зможуть лише ті подружжя, які не мають спільних неповнолітніх дітей.

Раніше про те, що онлайн-послугу розірвання шлюбу в застосунку «Дія» планують запустити у першому кварталі 2026 року повідомляв Михайло Федоров, який очолював на той момент Мінцифри.

За його словами, необхідну нормативну базу було ухвалено і триває фінальний етап підготовки сервісу до запуску.

«Ми вже прийняли все необхідне нормативно. Закінчимо процес запуску цієї послуги, думаю, в першому кварталі наступного року», — зазначив він в ефірі національного телемарафону.

Як писала «Судово-юридична газета», у застосунку «Дія» з 2026 року буде доступна послуга розлучення онлайн. Відповідні зміни ухвалив Кабмін.

