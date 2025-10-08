Розлучитися у 2026 році можна буде через Дію – Юлія Свириденко

У Дії з’явиться послуга онлайн-розлучення.

В Україні спростять процедуру розірвання шлюбу — з 2026 року подати заяву на розлучення можна буде онлайн через «Дію». Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Як зазначила Свириденко, раніше процедура вимагала кількох відвідувань відділу ДРАЦС та паперових документів, однак тепер цей процес стане значно простішим.

Після подання заяви «Дія» автоматично перевірятиме дані в державних реєстрах, а через місяць шлюб буде розірвано. Упродовж цього часу заяву можна буде відкликати, якщо подружжя передумає.

Свідоцтво про розірвання шлюбу також можна буде отримати безпосередньо в застосунку «Дія».

