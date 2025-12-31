Кредити без відсотків та штрафів для військових – хто ще має право та як скористатися

Військові та їхні сім’ї отримують захист від стягнень та прострочень за кредитами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть отримати пільги на сплату кредитів під час проходження служби, повідомили в Офісі Омбудсмана України.

Хто має право на пільги

Право на пільги поширюється на:

військовослужбовців, призваних під час мобілізації на особливий період;

військових резерву;

військовослужбовців за контрактом, які беруть участь у заходах оборони;

дружину або чоловіка таких військових на період служби.

Пільги не надаються:

іноземцям та особам без громадянства, що служать у ЗСУ;

після звільнення зі служби.

Які пільги передбачені

Банки та фінансові установи не нараховують:

відсотки за користування кредитом;

штрафи та пеню за прострочення платежів;

примусове стягнення заборгованості на час служби.

Пільги не поширюються на кредити, отримані для:

купівлі житла;

придбання автомобіля;

встановлення сонячних панелей або вітрових установок, якщо їх вартість компенсується державою чи третіми особами.

Як скористатися пільгами

Підготуйте документи:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідку за формою №5 від військової частини;

витяг із наказу про призов чи призначення;

посвідчення УБД (за наявності);

свідоцтво про шлюб для членів сім’ї.

Подайте письмову заяву до банку або фінансової установи з вимогою застосувати пільги. Очікуйте офіційну відповідь протягом 30 днів.

Що робити у разі відмови

Подайте скаргу до керівництва банку.

Якщо реакції немає — зверніться до Національного банку України.

Можна оскаржити дії банку в суді.

Якщо порушено ваші права, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

електронна пошта: [email protected];

телефони: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.