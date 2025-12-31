  1. В Україні

Кредити без відсотків та штрафів для військових – хто ще має право та як скористатися

13:35, 31 грудня 2025
Військові та їхні сім’ї отримують захист від стягнень та прострочень за кредитами.
Військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть отримати пільги на сплату кредитів під час проходження служби, повідомили в Офісі Омбудсмана України.

Хто має право на пільги

Право на пільги поширюється на:

  • військовослужбовців, призваних під час мобілізації на особливий період;
  • військових резерву;
  • військовослужбовців за контрактом, які беруть участь у заходах оборони;
  • дружину або чоловіка таких військових на період служби.

Пільги не надаються:

  • іноземцям та особам без громадянства, що служать у ЗСУ;
  • після звільнення зі служби.

Які пільги передбачені

Банки та фінансові установи не нараховують:

  • відсотки за користування кредитом;
  • штрафи та пеню за прострочення платежів;
  • примусове стягнення заборгованості на час служби.

Пільги не поширюються на кредити, отримані для:

  • купівлі житла;
  • придбання автомобіля;
  • встановлення сонячних панелей або вітрових установок, якщо їх вартість компенсується державою чи третіми особами.

Як скористатися пільгами

  1. Підготуйте документи:
    • військовий квиток або посвідчення офіцера;
    • довідку за формою №5 від військової частини;
    • витяг із наказу про призов чи призначення;
    • посвідчення УБД (за наявності);
    • свідоцтво про шлюб для членів сім’ї.
    1. Подайте письмову заяву до банку або фінансової установи з вимогою застосувати пільги.
    2. Очікуйте офіційну відповідь протягом 30 днів.

    Що робити у разі відмови

    • Подайте скаргу до керівництва банку.
    • Якщо реакції немає — зверніться до Національного банку України.
    • Можна оскаржити дії банку в суді.

    Якщо порушено ваші права, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

    • адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
    • електронна пошта: [email protected];
    • телефони: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.

