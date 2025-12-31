Кредити без відсотків та штрафів для військових – хто ще має право та як скористатися
13:35, 31 грудня 2025
Військові та їхні сім’ї отримують захист від стягнень та прострочень за кредитами.
Військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть отримати пільги на сплату кредитів під час проходження служби, повідомили в Офісі Омбудсмана України.
Хто має право на пільги
Право на пільги поширюється на:
- військовослужбовців, призваних під час мобілізації на особливий період;
- військових резерву;
- військовослужбовців за контрактом, які беруть участь у заходах оборони;
- дружину або чоловіка таких військових на період служби.
Пільги не надаються:
- іноземцям та особам без громадянства, що служать у ЗСУ;
- після звільнення зі служби.
Які пільги передбачені
Банки та фінансові установи не нараховують:
- відсотки за користування кредитом;
- штрафи та пеню за прострочення платежів;
- примусове стягнення заборгованості на час служби.
Пільги не поширюються на кредити, отримані для:
- купівлі житла;
- придбання автомобіля;
- встановлення сонячних панелей або вітрових установок, якщо їх вартість компенсується державою чи третіми особами.
Як скористатися пільгами
- Підготуйте документи:
- військовий квиток або посвідчення офіцера;
- довідку за формою №5 від військової частини;
- витяг із наказу про призов чи призначення;
- посвідчення УБД (за наявності);
- свідоцтво про шлюб для членів сім’ї.
- Подайте письмову заяву до банку або фінансової установи з вимогою застосувати пільги.
- Очікуйте офіційну відповідь протягом 30 днів.
Що робити у разі відмови
- Подайте скаргу до керівництва банку.
- Якщо реакції немає — зверніться до Національного банку України.
- Можна оскаржити дії банку в суді.
Якщо порушено ваші права, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
- адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- електронна пошта: [email protected];
- телефони: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.
