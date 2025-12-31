Кредиты без процентов и штрафов для военных – кто еще имеет право и как воспользоваться

Военные и их семьи получают защиту от взысканий и просрочек по кредитам.

Военнослужащие и члены их семей могут получить льготы на оплату кредитов во время прохождения службы, сообщили в Офисе Омбудсмана Украины.

Кто имеет право на льготы

Право на льготы распространяется на:

военнослужащих, призванных во время мобилизации на особый период;

военных резерва;

военнослужащих по контракту, участвующих в мероприятиях обороны;

супругу или супруга таких военных на период службы.

Льготы не предоставляются:

иностранцам и лицам без гражданства, служащим в ВСУ;

после увольнения со службы.

Какие льготы предусмотрены

Банки и финансовые учреждения не начисляют:

проценты за пользование кредитом;

штрафы и пеню за просрочку платежей;

принудительное взыскание задолженности на время службы.

Льготы не распространяются на кредиты, полученные для:

покупки жилья;

приобретения автомобиля;

установки солнечных панелей или ветровых установок, если их стоимость компенсируется государством или третьими лицами.

Как воспользоваться льготами

Подготовьте документы:

военный билет или удостоверение офицера;

справку по форме №5 от воинской части;

выписку из приказа о призыве или назначении;

удостоверение УБД (при наличии);

свидетельство о браке для членов семьи.

Подайте письменное заявление в банк или финансовое учреждение с требованием применить льготы. Ожидайте официального ответа в течение 30 дней.

Что делать в случае отказа

Подайте жалобу руководству банка.

Если реакции нет — обратитесь в Национальный банк Украины.

Можно обжаловать действия банка в суде.

Если нарушены ваши права, обращайтесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

электронная почта: [email protected];

телефоны: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.

