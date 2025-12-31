  1. В Украине

Кредиты без процентов и штрафов для военных – кто еще имеет право и как воспользоваться

13:35, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военные и их семьи получают защиту от взысканий и просрочек по кредитам.
Кредиты без процентов и штрафов для военных – кто еще имеет право и как воспользоваться
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие и члены их семей могут получить льготы на оплату кредитов во время прохождения службы, сообщили в Офисе Омбудсмана Украины.

Кто имеет право на льготы

Право на льготы распространяется на:

  • военнослужащих, призванных во время мобилизации на особый период;
  • военных резерва;
  • военнослужащих по контракту, участвующих в мероприятиях обороны;
  • супругу или супруга таких военных на период службы.

Льготы не предоставляются:

  • иностранцам и лицам без гражданства, служащим в ВСУ;
  • после увольнения со службы.

Какие льготы предусмотрены

Банки и финансовые учреждения не начисляют:

  • проценты за пользование кредитом;
  • штрафы и пеню за просрочку платежей;
  • принудительное взыскание задолженности на время службы.

Льготы не распространяются на кредиты, полученные для:

  • покупки жилья;
  • приобретения автомобиля;
  • установки солнечных панелей или ветровых установок, если их стоимость компенсируется государством или третьими лицами.

Как воспользоваться льготами

  1. Подготовьте документы:
  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справку по форме №5 от воинской части;
  • выписку из приказа о призыве или назначении;
  • удостоверение УБД (при наличии);
  • свидетельство о браке для членов семьи.
  1. Подайте письменное заявление в банк или финансовое учреждение с требованием применить льготы.
  2. Ожидайте официального ответа в течение 30 дней.

Что делать в случае отказа

  • Подайте жалобу руководству банка.
  • Если реакции нет — обратитесь в Национальный банк Украины.
  • Можно обжаловать действия банка в суде.

Если нарушены ваши права, обращайтесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

  • адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • электронная почта: [email protected];
  • телефоны: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные кредит штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]