Кредиты без процентов и штрафов для военных – кто еще имеет право и как воспользоваться
13:35, 31 декабря 2025
Военные и их семьи получают защиту от взысканий и просрочек по кредитам.
Военнослужащие и члены их семей могут получить льготы на оплату кредитов во время прохождения службы, сообщили в Офисе Омбудсмана Украины.
Кто имеет право на льготы
Право на льготы распространяется на:
- военнослужащих, призванных во время мобилизации на особый период;
- военных резерва;
- военнослужащих по контракту, участвующих в мероприятиях обороны;
- супругу или супруга таких военных на период службы.
Льготы не предоставляются:
- иностранцам и лицам без гражданства, служащим в ВСУ;
- после увольнения со службы.
Какие льготы предусмотрены
Банки и финансовые учреждения не начисляют:
- проценты за пользование кредитом;
- штрафы и пеню за просрочку платежей;
- принудительное взыскание задолженности на время службы.
Льготы не распространяются на кредиты, полученные для:
- покупки жилья;
- приобретения автомобиля;
- установки солнечных панелей или ветровых установок, если их стоимость компенсируется государством или третьими лицами.
Как воспользоваться льготами
- Подготовьте документы:
- военный билет или удостоверение офицера;
- справку по форме №5 от воинской части;
- выписку из приказа о призыве или назначении;
- удостоверение УБД (при наличии);
- свидетельство о браке для членов семьи.
- Подайте письменное заявление в банк или финансовое учреждение с требованием применить льготы.
- Ожидайте официального ответа в течение 30 дней.
Что делать в случае отказа
- Подайте жалобу руководству банка.
- Если реакции нет — обратитесь в Национальный банк Украины.
- Можно обжаловать действия банка в суде.
Если нарушены ваши права, обращайтесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:
- адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
- электронная почта: [email protected];
- телефоны: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.