Почти миллион гривен, сотни тысяч долларов и ювелирка: в Виннице врачей разоблачили на махинациях с инвалидностью

В Виннице задержали семейного врача частной клиники и заведующую городским отделением, подозреваемых в продаже фиктивных справок для оформления инвалидности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице разоблачены две медицинские работницы — семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы, подозреваемые в изготовлении фиктивных медицинских документов и вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По версии следствия, семейный врач принимала пациентов, которые стремились оформить инвалидность, и направляла их на якобы стационарное лечение в заведующую отделением. Правоохранители задокументировали факт получения ими 4600 долларов США за подготовку пакета документов для установления ІІ группы инвалидности.

В феврале обоих врачей задержали. Во время обысков по месту работы и проживания изъяли 956 тысяч гривен, 221 тысячу долларов США, 5740 евро наличными, 87 ювелирных изделий, а также черновые записи с именами лиц и суммами средств, которые, вероятно, были от них получены.

В зависимости от роли каждого в совершенных действиях прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили им о подозрении в составлении и выдаче заведомо ложных документов, вымогательстве и получении неправомерной выгоды по предварительному сговору, а также в получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц.

В суд уже поданы ходатайство об избрании мер и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.