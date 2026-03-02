  1. В Украине

В Дии появилась новая военная облигация «Феодосия»: срок выплаты и как ее приобрести

17:24, 2 марта 2026
В приложении открыли продажу нового выпуска военных облигаций: что известно об условиях и механизме покупки.
В Дии появилась новая военная облигация «Феодосия»: срок выплаты и как ее приобрести
В приложении Дия добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия». Срок выплаты — 24 марта 2027 года, ставка — 15,5% годовых.

Механизм инвестирования объясняют на примере: 10 облигаций стоимостью 10 756 грн под 15,5% годовых за год могут принести 12 352 грн. Выплата осуществляется на Дия.Картку.

По данным сервиса, через приложение уже приобрели более 22 млн облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.

Как приобрести военные облигации в «Дии»

Чтобы инвестировать, нужно:

  1. Открыть приложение.
  2. Выбрать раздел «Военные облигации».
  3. Выбрать облигацию, партнера и количество.
  4. Подписать и оплатить покупку.

Каждая военная облигация — это финансирование потребностей обороны: закупка топлива, дронов и снаряжения для украинских военных. В то же время такие инвестиции поддерживают стабильность экономики, а вложенные средства возвращаются инвестору с процентами.

Дия

