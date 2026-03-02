Алименты без решения суда — как оформить добровольное удержание из зарплаты

Семейный кодекс предусматривает возможность удержания алиментов по инициативе плательщика.

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, как оформить добровольное удержание алиментов из заработной платы.

Согласно Семейному кодексу Украины, родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Если совершеннолетний ребенок продолжает обучение и нуждается в материальной помощи, обязанность сохраняется до достижения им 23 лет при условии возможности предоставления такой помощи. Тот из родителей, кто проживает отдельно, участвует в содержании ребенка, в частности в денежной форме.

Статья 187 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность удержания алиментов по инициативе плательщика. Один из родителей может подать по месту получения дохода — работы, получения пенсии или стипендии — письменное заявление об удержании алиментов. В заявлении определяются размер и срок уплаты. Основанием для осуществления удержаний является само заявление плательщика.

Алименты удерживаются не позднее трехдневного срока со дня, установленного для выплаты заработной платы, пенсии или стипендии. Общий размер всех удержаний при каждой выплате дохода не может превышать 50 процентов суммы, подлежащей выплате, в том числе при наличии нескольких исполнительных документов. В то же время по заявлению плательщика алименты могут удерживаться и в случае, когда общая сумма удержаний вместе с исполнительными документами превышает половину дохода, а также в случае уплаты алиментов на другого ребенка.

Согласно статье 179 Семейного кодекса Украины алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка и гарантированным законом источником его содержания. Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины.

