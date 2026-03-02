  1. В Украине

Алименты без решения суда — как оформить добровольное удержание из зарплаты

18:09, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Семейный кодекс предусматривает возможность удержания алиментов по инициативе плательщика.
Алименты без решения суда — как оформить добровольное удержание из зарплаты
Фото: pokrovsk.city
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, как оформить добровольное удержание алиментов из заработной платы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно Семейному кодексу Украины, родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Если совершеннолетний ребенок продолжает обучение и нуждается в материальной помощи, обязанность сохраняется до достижения им 23 лет при условии возможности предоставления такой помощи. Тот из родителей, кто проживает отдельно, участвует в содержании ребенка, в частности в денежной форме.

Статья 187 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность удержания алиментов по инициативе плательщика. Один из родителей может подать по месту получения дохода — работы, получения пенсии или стипендии — письменное заявление об удержании алиментов. В заявлении определяются размер и срок уплаты. Основанием для осуществления удержаний является само заявление плательщика.

Алименты удерживаются не позднее трехдневного срока со дня, установленного для выплаты заработной платы, пенсии или стипендии. Общий размер всех удержаний при каждой выплате дохода не может превышать 50 процентов суммы, подлежащей выплате, в том числе при наличии нескольких исполнительных документов. В то же время по заявлению плательщика алименты могут удерживаться и в случае, когда общая сумма удержаний вместе с исполнительными документами превышает половину дохода, а также в случае уплаты алиментов на другого ребенка.

Согласно статье 179 Семейного кодекса Украины алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка и гарантированным законом источником его содержания. Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

алименты минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]