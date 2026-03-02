  1. В мире

В США адвокат, который подрабатывал в покере, признан виновным в налоговом мошенничестве

18:27, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жюри признало Томаса Голдстейна виновным по 12 из 16 пунктов обвинения в федеральном окружном суде.
В США адвокат, который подрабатывал в покере, признан виновным в налоговом мошенничестве
Фото: Associated Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США адвокат Томас Голдстейн предстал перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. По данным обвинения, он скрывал миллионы долларов доходов от игры в покер и манипулировал финансами своей юридической фирмы, пишет The New York Times.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Издание отмечает, что днем Томас Голдстейн пользовался высоким спросом благодаря своему юридическому мастерству, представляя в Верховном суде США известных и состоятельных клиентов — от Эла Гора до компании Google.

Ночью же Голдстейн подрабатывал «игроком в покер с ультравысокими ставками», что приносило ему миллионы долларов выигрышей. Федеральное жюри установило, что с этих доходов он не уплатил налоги.

Жюри признало Голдстейна виновным по 12 из 16 пунктов обвинения в федеральном окружном суде в Гринбелте, штат Мэриленд.

55-летний Голдстейн из Чеви-Чейз (Мэриленд), прекративший юридическую практику в 2023 году, ожидает вынесения приговора. По предъявленным обвинениям ему может грозить несколько десятков лет лишения свободы.

«Господин Голдстейн — опытный адвокат, который скрывал миллионы долларов доходов, манипулировал бухгалтерией своей фирмы и вводил в заблуждение кредиторов — все это для финансирования азартных игр и собственного образа жизни», — заявил помощник генерального прокурора Министерства юстиции США Тайсен Дува.

В обвинительном акте, поданном в январе 2025 года, федеральные прокуроры указали, что в 2016 году Голдстейн выиграл в покер более 50 миллионов долларов, однако использовал сложную схему, чтобы скрыть доходы и долги от федерального правительства — и делал это до 2023 года.

Следователи установили, что он перенаправлял гонорары со своей юридической фирмы на личный банковский счет для погашения долгов от азартных игр.

В интервью The New York Times Magazine в декабре 2025 года Голдстейн признал, что средства фирмы иногда использовались для покрытия его личных расходов, в том числе игровых долгов, однако утверждал, что это были ошибки офис-менеджера или бухгалтера.

Прокуроры также заявили, что Голдстейн просил лиц, которые были ему должны деньги, переводить их напрямую его кредиторам.

По данным обвинения, долги Голдстейна, связанные с поездками на покерные турниры за границу и роскошным образом жизни, были настолько значительными, что он занижал обязательства в двух ипотечных заявках при покупке дома в Вашингтоне за 2,6 млн долларов в 2021 году. В итоге он получил кредит на 1,98 млн долларов, что, по версии следствия, является ипотечным мошенничеством.

Министерство юстиции также заявило, что с 2016 по 2022 год Голдстейн состоял или пытался поддерживать близкие отношения как минимум с десятком женщин, которым переводил сотни тысяч долларов, имея налоговые долги. Четыре из них были формально трудоустроены в его фирме, хотя фактически не выполняли работу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс по отбору кандидата на должность судьи МУС: условия, квалификационные требования и сроки

Украина начала процедуру выдвижения кандидата на должность судьи Международного уголовного суда: объявлено о начале конкурса.

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]