В США адвокат, который подрабатывал в покере, признан виновным в налоговом мошенничестве

Фото: Associated Press

В США адвокат Томас Голдстейн предстал перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. По данным обвинения, он скрывал миллионы долларов доходов от игры в покер и манипулировал финансами своей юридической фирмы, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что днем Томас Голдстейн пользовался высоким спросом благодаря своему юридическому мастерству, представляя в Верховном суде США известных и состоятельных клиентов — от Эла Гора до компании Google.

Ночью же Голдстейн подрабатывал «игроком в покер с ультравысокими ставками», что приносило ему миллионы долларов выигрышей. Федеральное жюри установило, что с этих доходов он не уплатил налоги.

Жюри признало Голдстейна виновным по 12 из 16 пунктов обвинения в федеральном окружном суде в Гринбелте, штат Мэриленд.

55-летний Голдстейн из Чеви-Чейз (Мэриленд), прекративший юридическую практику в 2023 году, ожидает вынесения приговора. По предъявленным обвинениям ему может грозить несколько десятков лет лишения свободы.

«Господин Голдстейн — опытный адвокат, который скрывал миллионы долларов доходов, манипулировал бухгалтерией своей фирмы и вводил в заблуждение кредиторов — все это для финансирования азартных игр и собственного образа жизни», — заявил помощник генерального прокурора Министерства юстиции США Тайсен Дува.

В обвинительном акте, поданном в январе 2025 года, федеральные прокуроры указали, что в 2016 году Голдстейн выиграл в покер более 50 миллионов долларов, однако использовал сложную схему, чтобы скрыть доходы и долги от федерального правительства — и делал это до 2023 года.

Следователи установили, что он перенаправлял гонорары со своей юридической фирмы на личный банковский счет для погашения долгов от азартных игр.

В интервью The New York Times Magazine в декабре 2025 года Голдстейн признал, что средства фирмы иногда использовались для покрытия его личных расходов, в том числе игровых долгов, однако утверждал, что это были ошибки офис-менеджера или бухгалтера.

Прокуроры также заявили, что Голдстейн просил лиц, которые были ему должны деньги, переводить их напрямую его кредиторам.

По данным обвинения, долги Голдстейна, связанные с поездками на покерные турниры за границу и роскошным образом жизни, были настолько значительными, что он занижал обязательства в двух ипотечных заявках при покупке дома в Вашингтоне за 2,6 млн долларов в 2021 году. В итоге он получил кредит на 1,98 млн долларов, что, по версии следствия, является ипотечным мошенничеством.

Министерство юстиции также заявило, что с 2016 по 2022 год Голдстейн состоял или пытался поддерживать близкие отношения как минимум с десятком женщин, которым переводил сотни тысяч долларов, имея налоговые долги. Четыре из них были формально трудоустроены в его фирме, хотя фактически не выполняли работу.

