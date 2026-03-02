  1. В Україні

У Дії з’явилася нова військова облігація Феодосія: термін виплати та як її придбати

17:24, 2 березня 2026
У застосунку відкрили продаж нового випуску військових облігацій: що відомо про умови та механізм купівлі.
У Дії з’явилася нова військова облігація Феодосія: термін виплати та як її придбати
У застосунку Дія додали нову військову облігацію під назвою «Феодосія». Термін виплати — 24 березня 2027 року, ставка — 15,5% річних.

Механізм інвестування пояснюють на прикладі: 10 облігацій вартістю 10 756 грн під 15,5% річних за рік можуть принести 12 352 грн. Виплата здійснюється на Дія.Картку.

За даними сервісу, через застосунок уже придбали понад 22 млн облігацій на загальну суму 22,9 млрд грн.

Як придбати військові облігації в «Дії»

Щоб інвестувати, потрібно:

  1. Відкрити застосунок.
  2. Обрати розділ «Військові облігації».
  3. Вибрати облігацію, партнера та кількість.
  4. Підписати та оплатити покупку.

Кожна військова облігація — це фінансування потреб оборони: закупівля пального, дронів і спорядження для українських військових. Водночас такі інвестиції підтримують стабільність економіки, а вкладені кошти повертаються інвестору з відсотками.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
