У Києві поліція розшукала хлопця, який запустив феєрверк — розпочато кримінальне провадження

У Києві правоохоронці знайшли хлопця, який 28 лютого запустив салют у Голосіївському районі столиці. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Поліція Києва зазначила, що на одній з вулиць виявили порожню пускову установку від салюту, а згодом за результатами розшукових заходів встановили, щодо його запуску причетні група підлітків, зокрема 16-річний хлопець.

Як повідомив юнак, салют він знайшов на вулиці і вирішив привести його в дію. Наразі із ним та його батьками спілкуються дізнавачі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

