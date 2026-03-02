  1. В Украине

В Киеве полиция разыскала парня, который запустил фейерверк — начато уголовное производство

17:15, 2 марта 2026
В настоящее время с несовершеннолетним парнем и его родителями общаются дознаватели.
В Киеве правоохранители нашли парня, который 28 февраля запустил салют в Голосеевском районе столицы. Полиция начала уголовное производство.

В полиции Киева отметили, что на одной из улиц обнаружили пустую пусковую установку от салюта, а позже по результатам розыскных мероприятий установили, что к его запуску причастна группа подростков, в частности 16-летний парень.

Как сообщил юноша, салют он нашел на улице и решил привести его в действие. В настоящее время с ним и его родителями общаются дознаватели.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Национальная полиция Киев

