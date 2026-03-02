  1. Судебная практика
БП ВС разъяснила основания оспаривания фраудаторных сделок по статьям 3 и 13 ГК Украины

17:31, 2 марта 2026
Хозяйственный договор может быть оспорен по основаниям его фраудаторности третьим лицом (не стороной договора) на основании принципа добросовестности и запрета злоупотребления правом – БП ВС.
БП ВС разъяснила основания оспаривания фраудаторных сделок по статьям 3 и 13 ГК Украины
Хозяйственный договор может быть оспорен как направленный на уклонение от обращения взыскания на имущество должника на основании общих начал гражданского законодательства (п. 6 ст. 3 ГК Украины) и недопустимости злоупотребления правом (ч. 3 ст. 13 ГК Украины).

В то же время иск о признании такой сделки недействительной по основаниям фраудаторности может быть подан третьим лицом, которое не было стороной этой сделки, однако является кредитором ответчика в другом обязательстве и предъявило имущественное требование (в частности, приобрело или может приобрести статус взыскателя в исполнительном производстве).

Как отметили в Верховном Суде, такие выводы сделала Большая Палата ВС.

Согласно обстоятельствам дела ООО оспорило в судебном порядке заключенные между ответчиками договоры займа, договор залога транспортных средств и договор о прекращении обязательства передачей отступного как такие, вследствие совершения которых один из ответчиков, являющийся должником, лишился ликвидных активов, за счет которых могли быть удовлетворены требования истца.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили.

Заявитель обосновывал кассационную жалобу по этому делу, в частности, тем, что суды признали сделки недействительными не на основании конкретных норм закона о недействительности сделок, а на основании «общих начал о добросовестности и недопустимости злоупотребления правом», которые не могут применяться к субъектам хозяйственной деятельности вне процедуры признания должника неплатежеспособным.

Осуществив пересмотр решения по делу, Большая Палата ВС учла, что в ГК Украины отсутствует отдельное определение фраудаторных сделок, их идентификация достигается через применение принципов (общих начал) гражданского законодательства и пределов осуществления гражданских прав. Общим признаком таких сделок является совершение сторонами действий, направленных на вывод имущества должника в пользу третьих лиц с целью сделать невозможным исполнение должником своих обязательств перед кредиторами и с нарушением принципа добросовестности поведения стороны в гражданских правоотношениях.

Большая Палата ВС пришла к выводу, что фраудаторная сделка может быть признана недействительной на основании общих начал гражданского законодательства (п. 6 ст. 3 ГК Украины) и недопустимости злоупотребления правом (ч. 3 ст. 13 ГК Украины).

В постановлении от 18 декабря 2024 года по делу № 916/379/23 Большая Палата Верховного Суда, квалифицируя сделку как фраудаторную и определяя правовые основания для признания ее недействительной, применяла нормы п. 6 ч. 1 ст. 3, частей 1–4 ст. 13, ч. 1 ст. 203 и ч. 1 ст. 215 ГК Украины.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что нормативное основание для квалификации сделки как фраудаторной и признания ее недействительной по статьям 3, 13 ГК Украины (вопреки принципу добросовестности и недопустимости злоупотребления правом) является достаточным.

ВП ВС также отметила, что необходимо разграничивать конкурсное и внеконкурсное оспаривание фраудаторных сделок. Недействительность фраудаторной сделки при внеконкурсном оспаривании должна гарантировать интересы кредитора (кредиторов) «через возможность доступа к имуществу должника», даже если оно находится у других лиц.

С учетом изложенного Большая Палата ВС указала, что оспорить фраудаторную сделку может заинтересованное лицо, которое не было ее стороной. В случае обращения с таким иском третьего лица (не стороны договора) с целью защиты его прав и интересов как кредитора в другом обязательстве требование о признании недействительной фраудаторной сделки является правомерным и эффективным способом защиты, поскольку кредитор обычно заинтересован в возврате ему денежных средств, а не имущества, которое впоследствии потребуется отчуждать для получения этих средств.

В этом деле, соглашаясь с выводом судов первой и апелляционной инстанций о недействительности договора залога и договора о прекращении обязательства по основаниям их фраудаторности, вместе с тем Большая Палата ВС признала ошибочным их вывод о недействительности договоров займа, поскольку он сделан без определения наличия признаков фраудаторной сделки в этих договорах или их необходимости для совершения последующих сделок по передаче имущества в залог и далее в собственность. Поэтому в части признания недействительными договоров займа судебные решения были отменены с принятием нового решения, которым в удовлетворении этих требований отказано.

Постановление ВП ВС от 4 февраля 2026 года по делу № 910/6654/24.

