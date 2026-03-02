Майже мільйон гривень, сотні тисяч доларів і ювелірка: у Вінниці лікарок викрили на махінаціях з інвалідністю

У Вінниці затримали сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку міського відділення, яких підозрюють у продажі фіктивних довідок для оформлення інвалідності.

Фото: Офіс Генпрокурора

У Вінниці викрито двох медичних працівниць — сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні, яких підозрюють у виготовленні фіктивних медичних документів і вимаганні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За версією слідства, сімейна лікарка приймала пацієнтів, які прагнули оформити інвалідність, та скеровувала їх на нібито стаціонарне лікування до завідувачки відділення. Правоохоронці задокументували факт отримання ними 4600 доларів США за підготовку пакета документів для встановлення ІІ групи інвалідності.

У лютому обох лікарок затримали. Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучили 956 тисяч гривень, 221 тисячу доларів США, 5740 євро готівкою, 87 ювелірних виробів, а також чорнові записи з іменами осіб і сумами коштів, які, ймовірно, були від них отримані.

Залежно від ролі кожної у вчинених діях прокурори Вінницької обласної прокуратури повідомили їм про підозру у складанні та видачі завідомо неправдивих документів, вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, а також в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб.

До суду вже подано клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення підозрюваних від займаних посад.

