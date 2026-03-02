Apple презентувала доступний iPhone 17e: характеристики та фото
Apple розширила серію iPhone 17, презентувавши нову модель — iPhone 17e. Пристрій позиціонують як більш доступний смартфон із сучасним процесором та покращеною камерою. Про це йдеться на сайті компанії.
Дизайн і дисплей
iPhone 17e оснащений 6,1-дюймовим OLED-екраном Super Retina XDR із максимальною яскравістю до 1200 ніт у режимі HDR. Передню панель захищає покриття Ceramic Shield 2, яке, за даними компанії, стало утричі стійкішим до подряпин порівняно з попереднім поколінням.
Корпус виготовлено з алюмінію аерокосмічного класу. Смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP68. Модель доступна в трьох кольорах: чорному, білому та ніжно-рожевому.
Продуктивність і зв’язок
Новинка працює на чипі A19, створеному за 3-нм техпроцесом. Процесор включає 6-ядерний CPU та 4-ядерний GPU з підтримкою апаратного трасування променів. За заявою Apple, продуктивність центрального процесора вдвічі перевищує показники iPhone 11.
Смартфон отримав новий модем C1X власної розробки, який забезпечує до двох разів вищу швидкість у порівнянні з попереднім поколінням і споживає менше енергії.
Підтримуються 5G, Wi-Fi, MagSafe та бездротова зарядка стандарту Qi2 потужністю до 15 Вт.
Камера та відеозйомка
Основна камера Fusion на 48 МП дозволяє знімати з дворазовим «оптичним» наближенням без окремого телеоб’єктива. Користувачі можуть зберігати знімки у форматі 24 МП або 48 МП.
Портретний режим отримав удосконалення — пристрій автоматично зберігає дані про глибину сцени, що дає змогу змінювати фокус після зйомки. Підтримується запис відео у форматі 4K Dolby Vision із частотою до 60 кадрів за секунду та просторове аудіо.
Автономність і зарядка
Завдяки енергоефективному процесору A19 і новому модему смартфон забезпечує роботу протягом усього дня.
Підтримується швидка зарядка через USB-C — до 50% заряду приблизно за 30 хвилин. Також доступна магнітна система MagSafe для підключення зарядних пристроїв та аксесуарів.
Функції безпеки
iPhone 17e підтримує:
- екстрений SOS через супутник;
- надсилання повідомлень через супутник;
- допомогу на дорозі;
- передачу геолокації через «Find My»;
- функцію виявлення ДТП з автоматичним викликом екстрених служб.
Смартфон постачається з iOS 26, яка включає можливості Apple Intelligence.
Ціна та старт продажів
iPhone 17e доступний у версіях на 256 ГБ та 512 ГБ. Вартість моделі з 256 ГБ пам’яті стартує від $599.
Попередні замовлення відкриються 4 березня, а продажі розпочнуться 11 березня.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.