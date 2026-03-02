У Мін’юсті нагадали, як подати документи на примусове стягнення аліментів

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа та заяви стягувача про примусове виконання рішення.

Міністерство юстиції України нагадало, які документи потрібно подати до органу виконавчої служби або приватного виконавця на примусове стягнення аліментів, яким чином це можна зробити та які строки відкриття провадження, передбачені законодавством.

Які документи необхідно подати до органу виконавчої служби або приватного виконавця для стягнення аліментів?

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі:

- виконавчого документа, зазначеного у статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон);

- заяви стягувача про примусове виконання рішення (частина перша статті 26 Закону).

Так, відповідно до статті 3 Закону виконавчими документами щодо стягнення аліментів є:

- виконавчий лист, що видається судом на підставі судового рішення;

- судовий наказ;

- виконавчий напис нотаріуса. (Нотаріусом вчиняється виконавчий напис у разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за нотаріально посвідченим договором про сплату аліментів на дитину, який укладено між батьками).

Виконавчий документ може бути виданий у паперовій формі або у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

У заяві про примусове виконання рішення зазначаються такі відомості:

- назва і дата видачі виконавчого документа;

- прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові стягувача;

- дата народження та адреса місця проживання чи перебування стягувача;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) стягувача;

- номер телефону стягувача;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - УНЗР) стягувача - фізичної особи (за наявності);

- спосіб перерахування стягнутих з боржника грошових сум (у разі виконання рішення про стягнення коштів);

- реквізити рахунку, відкритого у банку або іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг, для отримання стягнутих з боржника грошових сум (за наявності);

- відомості про часткове виконання рішення боржником.

У заяві про примусове виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, зазначаються такі відомості:

- найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові приватного виконавця до якого подається заява;

- назва, номер та дата видачі виконавчого документа, орган, що видав виконавчий документ;

- дата набрання законної сили рішенням;

- категорія стягнення;

- тип стягнення (майнове, немайнове);

- резолютивна частина виконавчого документа;

- прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові боржника, адреса місця проживання чи перебування, дата народження боржника;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника;

- УНЗР боржника - фізичної особи (за наявності);

- спосіб перерахування стягнутих з боржника грошових сум;

- реквізити рахунку для отримання стягнутих з боржника грошових сум, відкритого у банку, в органі, що здійснює казначейське обслуговування або іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг (за наявності);

- відомості про часткове виконання рішення боржником;

- відомості про повторне пред’явлення виконавчого документа (дата винесення повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, винесених під час попереднього пред’явлення);

- інші відомості.

У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (УНЗР, рахунок/електронний гаманець боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо) (пункт 3 розділу III Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (далі – Інструкція)).

Яким чином можна подати документи?

У паперовій формі виконавчий документ разом із заявою стягувач має право подати особисто або поштою.

Виконавчий документ в електронній формі стягувач подає відповідно до порядку, визначеного розділом XV Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5 (далі – Положення).

Відповідно до зазначеного розділу Положення електронна інформаційна взаємодія з органами (посадовими особами), уповноваженими видавати виконавчі документи у випадках, передбачених законом, під час пред’явлення ними або стягувачами – виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, та їх виконання здійснюються за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – Система).

Пред’явлення до примусового виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, забезпечується використанням, зокрема, підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд», стягувачами – фізичними та юридичними особами.

При пред’явленні до виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, заява про примусове виконання рішення подається в електронній формі. На заяву про примусове виконання рішення в електронній формі накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис чи печатка.

Не допускається одночасне пред’явлення одного виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, до різних органів державної виконавчої служби та/або приватних виконавців, а також одночасне пред’явлення одного виконавчого документа в електронній та паперовій формі (пункт 2 розділу III Інструкції).

Зауважуємо, що пред’явлення електронного виконавчого документа до виконання, шляхом направлення його копії на електронну адресу, чинним законодавством не передбачено.

Чи можна подати документи через представника?

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Вони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників (статті 15-16 Закону).

Відповідно до положень пункту 10 розділу ІІ Інструкції, повноваження представників сторін, які беруть участь у виконавчому провадженні, мають бути посвідчені такими документами, зокрема:

- довіреністю фізичної особи;

- рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи управителем спадкового майна;

- довіреністю;

- ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

- дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Куди подати документи?

Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців (частина перша статті 5 Закону).

Відповідно до статті 24 Закону виконавчі дії провадяться державним виконавцем за:

- місцем проживання, перебування боржника;

- місцем його роботи;

- місцезнаходженням його майна.

Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії стосовно виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.

Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за:

- місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи;

- місцем знаходження майна.

Контактні дані органів державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції розміщені на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням. https://minjust.gov.ua/ddvs/regional-offices/upr-ta-viddily-dvs.

Інформація про приватних виконавців міститься в Єдиному реєстрі приватних виконавців України, який функціонує відповідно до статті 23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

У який строк мають відкрити провадження?

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей (частина п’ята статті 26 Закону).

При цьому, слід зазначити, що положеннями пункту 102 Прикінцевих та перехідних положень Закону встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, визначені цим Законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану.

Чи отримує стягувач постанову про відкриття?

Копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур’єром. Постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються рекомендованим поштовим відправленням (стаття 28 Закону).

Чи можна відстежувати хід виконавчого провадження?

Статтею 19 Закону визначено права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження. Зокрема, частиною першою встановлено, що сторони виконавчого провадження мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження;

- робити з них виписки, знімати копії;

- заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом;

- мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження;

- право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом;

- надавати додаткові матеріали;

- заявляти клопотання; брати участь у вчиненні виконавчих дій;

- надавати усні та письмові пояснення;

- заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження;

- користуватися іншими правами, наданими законом.

Сторона виконавчого провадження може отримати інформацію стосовно виконавчого провадження із Системи через ідентифікатор для доступу до Системи, який зазначається у постанові про відкриття виконавчого провадження, через офіційний вебсайт Міністерства юстиції України, що передбачено пунктом 2 розділу VI Положення.

Система забезпечує:

- можливість формування сторонами виконавчого провадження узагальненої інформації про рішення (виконавчі дії), прийняті (вчинені) виконавцем, із зазначенням дати їх прийняття (вчинення) та з можливістю роздрукування такої інформації;

- доступ сторонам виконавчого провадження до документів виконавчого провадження.

