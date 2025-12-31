ДСНС попереджає про небезпеку в горах – сніг, мороз, обмежена видимість і сильні пориви вітру

На горі Піп Іван небезпечні погодні умови в горах: мороз до -17 і сильний вітер.

У гірських районах зберігаються небезпечні погодні умови. За інформацією ДСНС, температура повітря в горах опускається до -17 градусів, спостерігається сніг і сильний вітер.

Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західний, швидкістю 15–17 м/с. У ДСНС зазначають, що такі умови становлять серйозну загрозу для життя та здоров’я людей.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування в горах і рекомендують завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах» для оперативного зв’язку в разі надзвичайної ситуації.

