  1. В Украине

ГСЧС предупреждает об опасности в горах – снег, мороз, ограниченная видимость и сильные порывы ветра

13:17, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На горе Поп Иван опасные погодные условия в горах: мороз до -17 и сильный ветер.
ГСЧС предупреждает об опасности в горах – снег, мороз, ограниченная видимость и сильные порывы ветра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В горных районах сохраняются опасные погодные условия. По информации ГСЧС, температура воздуха в горах опускается до -17 градусов, наблюдается снег и сильный ветер.

По состоянию на утро на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена. Ветер юго-западный, скоростью 15–17 м/с. В ГСЧС отмечают, что такие условия представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время пребывания в горах и рекомендуют загрузить мобильное приложение «Спасение в горах» для оперативной связи в случае чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Закарпатье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]