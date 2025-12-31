ГСЧС предупреждает об опасности в горах – снег, мороз, ограниченная видимость и сильные порывы ветра
13:17, 31 декабря 2025
На горе Поп Иван опасные погодные условия в горах: мороз до -17 и сильный ветер.
В горных районах сохраняются опасные погодные условия. По информации ГСЧС, температура воздуха в горах опускается до -17 градусов, наблюдается снег и сильный ветер.
По состоянию на утро на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена. Ветер юго-западный, скоростью 15–17 м/с. В ГСЧС отмечают, что такие условия представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.
Спасатели призывают граждан быть осторожными во время пребывания в горах и рекомендуют загрузить мобильное приложение «Спасение в горах» для оперативной связи в случае чрезвычайной ситуации.
