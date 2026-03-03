Україна перейде на електронні сертифікати для експорту товарів

Україна має ухвалити необхідні рішення, щоб дозволити використання електронних сертифікатів для перевезення товарів у рамках преференційної торгівлі.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №0366 про ратифікацію Рішення № 1/2024 Спільного комітету Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, ухваленого 12 грудня 2024 року в Брюсселі.

Документ передбачає внесення змін до Рішення № 1/2023 Спільного комітету з метою впровадження електронних сертифікатів з перевезення товарів у межах Конвенції. Це дозволить спростити й пришвидшити підтвердження походження продукції, зменшити адміністративне навантаження та підвищити прозорість і безпеку торговельних операцій.

Що змінюється

Йдеться про впровадження електронної форми сертифікатів з перевезення товарів, які підтверджують їх походження для застосування преференційного режиму торгівлі. Раніше основним інструментом підтвердження були паперові документи.

Фактично Україна має пройти внутрішньодержавну процедуру ратифікації міжнародного рішення, яке вже діє на рівні Спільного комітету. Така ратифікація є необхідною для повноцінного застосування змін у національній правовій системі.

Чому це важливо

Регіональна конвенція об’єднує країни, між якими діють угоди про вільну торгівлю із застосуванням єдиних правил визначення походження товарів.

До складу учасників Конвенції входять ЄС, держави — члени ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), країни Західних Балкан (Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Косово), держави учасниці Барселонського процесу (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Палестина, Сирія, Туніс, Туреччина), а також Грузія, Молдова, Україна та Фарерські острови. Між сторонами діє понад 40 угод про вільну торгівлю.

У тексті Конвенції йдеться, що дві або більше Договірні Сторони можуть створити систему для оформлення та подання підтверджень походження товарів в електронній формі.

До запровадження такої системи сторони приймають електронні сертифікати з перевезення товарів під час їх імпорту за умови, що:

вони видані за встановленим зразком;

митні органи держави-експортера забезпечують захищену онлайн-систему для перевірки їх автентичності;

сертифікати мають унікальний серійний номер та, за наявності, засоби ідентифікації;

дата початку їх видачі оприлюднюється в Офіційному віснику ЄС (серія C) та відповідно до процедур Договірних Сторін.

Юридичний аспект

Попри те, що рішення набрало чинності з дня його прийняття 12 грудня 2024 року, для України воно потребує ратифікації парламентом. Такий підхід відповідає конституційній процедурі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів та рішень, які впливають на права та обов’язки держави. Що в подальшому відкриває можливість повноцінного використання електронних сертифікатів у межах Пан-Євро-Середземноморської системи преференційної торгівлі.

Реалізація законопроєкту забезпечить можливість економічним операторам і митним органам використовувати електронні сертифікати з перевезення товарів. Що в подальшому підвищить ефективність процедур підтвердження походження товарів, а також забезпечить стабільність і передбачуваність у торгівлі.

Зокрема це дозволить підтримати існуючі ланцюги поставок товарів та сприятиме подальшій інтеграції економіки України в регіональні a i та глобальні економічні процеси.

