На лівому березі Києва з 3 березня поступово відновлюють роботу електротранспорту

11:12, 3 березня 2026
Дублюючі автобусні маршрути з 4 березня планують скасувати.
На лівому березі Києва з 3 березня поступово відновлюють роботу електротранспорту
У Києві поступово відновлюють рух електротранспорту на лівому березі та маршрутах, що з’єднують обидва береги столиці. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, рішення ухвалене у зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі.

З 3 березня частково відновлюють роботу такі маршрути:

Трамваї: №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

Тролейбуси: №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

Водночас сьогодні на лініях продовжать курсувати дублюючі автобуси.

У разі відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури вже 4 березня електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску.

Дублюючі автобусні маршрути з 4 березня планують скасувати.

