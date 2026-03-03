  1. В Україні

Україна нарощує сонячну та газопоршневу генерацію для підготовки до наступної зими — Сергій Нагорняк

12:23, 3 березня 2026
У регіонах нарощують розподілену генерацію — зростає частка сонячних електростанцій та вводяться газопоршневі установки.
Україна нарощує сонячну та газопоршневу генерацію для підготовки до наступної зими — Сергій Нагорняк
Попри масовані удари по енергетичній інфраструктурі взимку, енергосистема України зберегла працездатність і поступово відновлюється. Дефіцит генерації є, навіть з урахуванням імпорту електроенергії. Про це повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк.

За його словами, зростає частка сонячної генерації, у регіонах запускають газопоршневі установки. Також потрібно розширювати будівництво захисних споруд над трансформаторами великої потужності.

«Фіксується зростання генерації наших сонячних електростанцій, і ця динаміка буде простежуватися найближчі місяці. Окрім цього, вводяться в експлуатацію по всій території країни газопоршневі установки. Це хоч і невеликі обсяги генерації, однак вони дають можливість у тій чи іншій громаді додатково заживити якесь обладнання або критичну інфраструктуру», – зазначив парламентар.

За його словами, одним із ключових напрямів є контроль за виконанням завдань зі збільшення генерації.

«І Президент, і уряд, і безпосередньо Міністерство енергетики, і наш Комітет здійснюють контроль, щоби кожен регіон виконував усі поставлені завдання. Адже у багатьох громадах були випадки, коли когенераційні установки або генератори великої потужності, надані західними партнерами, були неприєднані до енергомережі. Паралельно ми спілкуємося з міжнародними донорами, нашими партнерами щодо допомоги обладнанням для відновлення знищеного російськими атаками», – повідомив Нагорняк.

Він також додав, що триває робота із захисту об’єктів критичної інфраструктури, але її потрібно розширювати.

Обсяги будівництва захисних споруд цього року планують збільшити вдвічі-втричі порівняно з попередніми роками. Такі конструкції, зокрема укриття над трансформаторами великої потужності на підстанціях «Укренерго», показали ефективність під час ракетних атак і ударів дронами. Цей досвід планують масштабувати, щоб восени 2026 року енергосистема була підготовлена краще, ніж торік, підсумував Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, РНБО затвердить плани захисту енергетики на зиму. 

 

