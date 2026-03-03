Суд на Закарпатті встановив батьківство загиблого військового для призначення дітям пенсії по втраті годувальника

Пара проживала однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу, а відомості про батька внесли за заявою матері.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжгірський районний суд Закарпатської області встановив факт батьківства військовослужбовця, який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Йдеться про двох малолітніх дітей, народжених у період, коли їхні батьки проживали однією сім’єю, але офіційно шлюб не реєстрували.

Після загибелі чоловіка виникла необхідність юридично підтвердити його батьківство, аби діти могли отримати передбачені законом соціальні гарантії — зокрема пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Оскільки за життя батьківство не було оформлене належним чином, мати звернулася до суду із заявою про встановлення відповідного факту.

Обставини справи №302/157/26

До суду звернулася жителька Хустського району Закарпатської області із заявою про встановлення факту батьківства щодо її двох малолітніх дітей.

Як встановив суд, із 2021 року заявниця та військовослужбовець проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу. У цей період у них народилися донька та син. Оскільки на момент народження дітей батьки не перебували у зареєстрованому шлюбі, відомості про батька були внесені до актових записів відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України — за прізвищем матері, а ім’я та по батькові записані за її вказівкою.

У 2023 році чоловік добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Згодом між ним та матір’ю дітей було зареєстровано шлюб у Міжгірському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Хустському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

У травні 2025 року військовослужбовець зник безвісти під час бойових дій поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. За заявою дружини було розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство — з приміткою «безвісти зниклий» як процесуальна кваліфікація).

У межах досудового розслідування відібрали біологічні зразки дітей та провели молекулярно-генетичну експертизу. Згідно з висновком експерта, ймовірність батьківства загиблого щодо доньки становить не менше 99,9998%, щодо сина — 99,98%. Експертиза також підтвердила ідентифікацію тіла загиблого військовослужбовця.

Суд установив, що за життя чоловік визнавав себе батьком дітей, проживав із ними однією сім’єю, брав участь у вихованні та матеріальному забезпеченні й мав намір офіційно оформити батьківство.

Заявниця обґрунтувала звернення необхідністю оформлення дітям пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Правова оцінка суду

Суд розглянув справу в порядку окремого провадження відповідно до статей 293 та 315 Цивільного процесуального кодексу України — як справу про встановлення факту, що має юридичне значення.

Застосовано статтю 130 Сімейного кодексу України, яка передбачає можливість встановлення факту батьківства за рішенням суду у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, за умови що запис про батька внесено відповідно до статті 135 СК України.

Суд також врахував роз’яснення, надані у постановах Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 та № 3 від 15.05.2006, згідно з якими встановлення факту родинних відносин допускається, якщо це безпосередньо породжує юридичні наслідки, зокрема право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Оцінивши докази у сукупності — актові записи про народження, довідку про спільне проживання, матеріали кримінального провадження та висновок молекулярно-генетичної експертизи — суд дійшов висновку, що вони є належними, допустимими та достатніми для підтвердження походження дітей від загиблого військовослужбовця.

Суд окремо наголосив на відсутності спору про право та необхідності забезпечення соціального захисту малолітніх дітей.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву та встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця щодо:

доньки, народженої у 2021 році в смт Міжгір’я (актовий запис № 343);

сина, народженого у 2023 році в смт Міжгір’я (актовий запис № 184).

Рішення може бути оскаржене до Закарпатського апеляційного суду протягом тридцяти днів із дня проголошення.

Після набрання рішенням законної сили воно стане підставою для внесення відповідних змін до актових записів цивільного стану та оформлення дітям пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.