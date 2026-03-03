Суд на Закарпатье установил отцовство погибшего военнослужащего для назначения детям пенсии по потере кормильца

Пара проживала одной семьей без государственной регистрации брака, а сведения об отце внесли по заявлению матери.

Межгорский районный суд Закарпатской области установил факт отцовства военнослужащего, который погиб во время выполнения боевого задания в Луганской области. Речь идет о двух малолетних детях, рожденных в период, когда их родители проживали одной семьей, но официально брак не регистрировали.

После гибели мужчины возникла необходимость юридически подтвердить его отцовство, чтобы дети могли получить предусмотренные законом социальные гарантии — в частности пенсию в связи с потерей кормильца. Поскольку при жизни отцовство не было оформлено надлежащим образом, мать обратилась в суд с заявлением об установлении соответствующего факта.

Обстоятельства дела №302/157/26

В суд обратилась жительница Хустского района Закарпатской области с заявлением об установлении факта отцовства в отношении ее двух малолетних детей.

Как установил суд, с 2021 года заявительница и военнослужащий проживали одной семьей без регистрации брака. В этот период у них родились дочь и сын. Поскольку на момент рождения детей родители не состояли в зарегистрированном браке, сведения об отце были внесены в актовые записи в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины — по фамилии матери, а имя и отчество записаны по ее указанию.

В 2023 году мужчина добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Позднее между ним и матерью детей был зарегистрирован брак в Межгорском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния в Хустском районе Закарпатской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

В мае 2025 года военнослужащий пропал без вести во время боевых действий вблизи населенного пункта Новоегоровка Сватовского района Луганской области. По заявлению жены было начато уголовное производство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство — с примечанием «без вести пропавший» как процессуальная квалификация).

В рамках досудебного расследования были отобраны биологические образцы детей и проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, вероятность отцовства погибшего в отношении дочери составляет не менее 99,9998%, в отношении сына — 99,98%. Экспертиза также подтвердила идентификацию тела погибшего военнослужащего.

Суд установил, что при жизни мужчина признавал себя отцом детей, проживал с ними одной семьей, принимал участие в их воспитании и материальном обеспечении и намеревался официально оформить отцовство.

Заявительница обосновала обращение необходимостью оформления детям пенсии в связи с потерей кормильца.

Правовая оценка суда

Суд рассмотрел дело в порядке отдельного производства в соответствии со статьями 293 и 315 Гражданского процессуального кодекса Украины — как дело об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Применена статья 130 Семейного кодекса Украины, которая предусматривает возможность установления факта отцовства по решению суда в случае смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, при условии что запись об отце внесена в соответствии со статьей 135 СК Украины.

Суд также учел разъяснения, предоставленные в постановлениях Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 31.03.1995 и № 3 от 15.05.2006, согласно которым установление факта родственных отношений допускается, если это непосредственно влечет юридические последствия, в частности право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Оценив доказательства в совокупности — актовые записи о рождении, справку о совместном проживании, материалы уголовного производства и заключение молекулярно-генетической экспертизы — суд пришел к выводу, что они являются надлежащими, допустимыми и достаточными для подтверждения происхождения детей от погибшего военнослужащего.

Суд отдельно подчеркнул отсутствие спора о праве и необходимость обеспечения социального защиты малолетних детей.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление и установил факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении:

дочери, рожденной в 2021 году в пгт Межгорье (актовая запись № 343);

сына, рожденного в 2023 году в пгт Межгорье (актовая запись № 184).

Решение может быть обжаловано в Закарпатский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

После вступления решения в законную силу оно станет основанием для внесения соответствующих изменений в актовые записи гражданского состояния и оформления детям пенсии в связи с потерей кормильца.

