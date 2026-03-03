Индексация пенсий-2026: как самостоятельно узнать размер повышения

Проверить новый размер пенсии и сумму повышения можно самостоятельно через портал Пенсионного фонда.

Большинство украинцев в этом месяце получат пенсии с учетом индексации. Каждый пенсионер может самостоятельно проверить сумму повышения онлайн.

Согласно решению Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 г. № 236, пенсии будут повышены с применением коэффициента 1,121. В то же время, индексация касается только основного размера пенсии — без учета надбавок и дополнительных выплат.

При этом определен минимальный и максимальный размер повышения: не менее 100 гривен и не более 2595 гривен.

Узнать новый размер пенсии после индексации можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужно перейти на сайт портала, нажать кнопку «Вход» в правом верхнем углу и пройти авторизацию удобным способом — с помощью квалифицированной электронной подписи, через BankID или с использованием «Дия.Подпись».

После входа следует открыть раздел «Моя пенсия» в левом меню, где отображается обновленный размер выплаты с 1 марта.

