  1. В Украине

Нацбанк планирует усилить контроль за качеством наличных в обращении

14:47, 3 марта 2026
Национальный банк предлагает изменить порядок проверки качества банкнот в обращении.
Национальный банк Украины инициирует изменения в порядок контроля качества банкнот гривны, находящихся в обращении. Регулятор намерен усилить надзор за состоянием наличности с участием уполномоченных банков.

В частности, из текста изъята норма об исключении «значительно изношенных» банкнот из массива для контроля. Это фактически расширяет объем банкнот, которые могут являться предметом проверки.

Также НБУ планирует урегулировать сроки и периодичность проведения проверок качества банкнот. Ожидается, что это позволит обеспечить более системный подход к оценке состояния наличности и оперативнее реагировать на изменение уровня изношенности банкнот в разрезе номиналов.

Соответствующие нормы предусмотрены в проекте постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля качества банкнот, находящихся в обращении, с участием уполномоченных банков», который вынесен на общественное обсуждение.

Ранее мы сообщали, что с 2 марта в Украине банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов официально перестали быть средством платежа. Отныне их нельзя использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и проведения платежных операций.

Как отмечают в Нацбанке, вместо этих банкнот в обращении остаются соответствующие монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен.

НБУ Украина

