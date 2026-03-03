  1. В Украине

Украина в марте перейдет на летнее время: когда переводить часы

15:23, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Когда Украина переходит на летнее время в 2026 году.
Украина в марте перейдет на летнее время: когда переводить часы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине переход на летнее время обычно происходит в конце марта. Такая практика в свое время была введена для сокращения потребления электроэнергии. В то же время многие страны уже отказались от сезонного перевода часов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ожидалось, что в нашем государстве также прекратят смену времени. 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который предусматривает отмену перевода часов на летнее и зимнее время. После этого документ подписал Председатель Верховной Рады, а 21 августа его передали на подпись Президенту.

Однако Владимир Зеленский пока не подписал закон, поэтому сезонный переход времени продолжает действовать.

Если до конца марта 2026 года закон так и не вступит в силу, украинцы будут снова переводить часы.

Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В 2026 году это приходится на ночь с 28 на 29 марта: в 3 часа стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Управление государственным доменом изменят — но без правовых уточнений механизм может не заработать

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект об администрировании домена gov.ua.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]