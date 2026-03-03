Украина в марте перейдет на летнее время: когда переводить часы

Когда Украина переходит на летнее время в 2026 году.

В Украине переход на летнее время обычно происходит в конце марта. Такая практика в свое время была введена для сокращения потребления электроэнергии. В то же время многие страны уже отказались от сезонного перевода часов.

Ожидалось, что в нашем государстве также прекратят смену времени. 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который предусматривает отмену перевода часов на летнее и зимнее время. После этого документ подписал Председатель Верховной Рады, а 21 августа его передали на подпись Президенту.

Однако Владимир Зеленский пока не подписал закон, поэтому сезонный переход времени продолжает действовать.

Если до конца марта 2026 года закон так и не вступит в силу, украинцы будут снова переводить часы.

Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В 2026 году это приходится на ночь с 28 на 29 марта: в 3 часа стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

