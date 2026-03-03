Можно ли вернуть уплаченный штраф после отмены постановления об админправонарушении — решение суда

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании из Государственного бюджета 20 400 грн как безосновательно удержанных средств.

Если суд отменил постановление о наложении административного штрафа и закрыл производство из-за отсутствия состава правонарушения, истец имеет право требовать возврата уже уплаченной суммы штрафа из Государственного бюджета Украины. К такому выводу пришел Хмельницкий апелляционный суд по делу о взыскании безосновательно удержанных средств.

Согласно материалам дела, 4 января 2025 года инспектор полиции вынес водителю постановление о привлечении его к административной ответственности по ч. 4 ст. 126 КУоАП и наложил штраф в размере 20 400 грн. Водитель уплатил указанную сумму по предоставленным платежным реквизитам, одновременно обжаловав постановление в суде.

В июне 2025 года суд отменил постановление и закрыл производство по делу в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения. Решение вступило в законную силу.

После этого мужчина обратился в суд с иском о взыскании из Государственного бюджета Украины 20 400 грн как безосновательно сохраненных (удержанных) средств.

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил иск.

Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить это решение и отказать в удовлетворении иска. По мнению апеллянта, оснований для возврата средств нет, поскольку водитель добровольно перечислил их на официальный бюджетный счет, без принуждения со стороны полиции, и, как утверждал заявитель, сделал это, чтобы избежать удвоения суммы штрафа.

Апелляционный суд отклонил эти доводы как противоречащие нормам права и практике Верховного Суда.

Коллегия судей сослалась на постановление Великой Палаты Верховного Суда от 8 августа 2023 года по делу № 910/5880/21. В нем указано, что суд может взыскать в пользу плательщика уплаченную в Государственный бюджет Украины сумму административно-хозяйственного штрафа после отпадения основания такого перечисления. В случае отмены судом постановления о применении штрафа плательщик в соответствии со ст. 1212 Гражданского кодекса Украины имеет право на иск о взыскании перечисленных им средств как удерживаемых в бюджете без достаточного правового основания.

Учитывая изложенное, апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу полиции — без удовлетворения.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/22335/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

