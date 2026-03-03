Является ли ГСЧС правоохранительным органом: дело дошло до КСУ

Заявитель утверждает, что Большая Палата Верховного Суда вопреки предоставленным ей полномочиям безосновательно определила, что ГСЧС является правоохранительным органом, и тем самым «сформулировала новую норму закона».

Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрела дело по конституционной жалобе Пугачева Анатолия Михайловича.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Кичун сообщил, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность отдельное положение, содержащееся в названии и части первой статьи 365 Уголовного кодекса Украины (далее – Кодекс), а именно «работником правоохранительного органа», а также часть шестую статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII с изменениями (далее – Закон).

Статья 365 Кодекса предусматривает уголовную ответственность за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Часть шестая статьи 13 Закона устанавливает, что «выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, учитываются другими судами при применении таких норм права».

Судья-докладчик подробно изложил материалы дела, в частности отметив, что Пугачев А. М., майор службы гражданской защиты, работал на должности главного инспектора Печенежского районного сектора Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В марте 2017 года по заявлению потерпевшего гражданина в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения об уголовном правонарушении по факту причинения телесных повреждений этому гражданину, совершенного Пугачевым А. М.

Согласно обвинительному акту органа досудебного расследования действия Пугачева А. М. квалифицированы как обвиняемого в уголовном производстве по части второй статьи 365 Кодекса.

Печенежский районный суд Харьковской области приговором от 22 августа 2019 г. признал его виновным в совершении указанного уголовного правонарушения (наказание – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года).

Харьковский апелляционный суд постановлением от 21 января 2020 г. приговор Печенежского районного суда Харьковской области отменил и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

По результатам нового рассмотрения дела Печенежский районный суд Харьковской области пришел к выводу, что обвиняемый Пугачев А. М. не является работником правоохранительного органа. Приговором от 28 января 2022 года, оставленным без изменений постановлением Харьковского апелляционного суда от 8 декабря 2022 года, суд признал его виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью первой статьи 125 Кодекса (наказание – 100 часов общественных работ).

Большая Палата Верховного Суда постановлением от 30 августа 2023 года постановление Харьковского апелляционного суда от 8 декабря 2022 года отменила и назначила новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Харьковский апелляционный суд приговором от 10 сентября 2024 года отменил приговор Печенежского районного суда Харьковской области от 28 января 2022 года; признал Пугачева А. М. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 365 Кодекса.

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда согласился с решением суда апелляционной инстанции и постановлением от 20 марта 2025 года оставил его без изменений.

Автор ходатайства считает, что оспариваемое им положение части шестой статьи 13 Закона нарушает принцип независимости судей при осуществлении правосудия. По его мнению, отдельное положение, содержащееся в названии и части первой статьи 365 Кодекса («работником правоохранительного органа»), «не отвечает требованиям четкости, точности и однозначности», а потому противоречит принципу юридической определенности как составляющей принципа верховенства права.

Заявитель утверждает, что Большая Палата Верховного Суда вопреки предоставленным ей полномочиям безосновательно определила, что ГСЧС является правоохранительным органом, и тем самым «сформулировала новую норму закона». Применение судами соответствующих выводов привело к нарушению его права на справедливый суд «из-за нарушения принципа правовой определенности».

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела он обратился к ученым Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Львовского национального университета имени Ивана Франко с просьбой высказать позиции по вопросам, затронутым в конституционной жалобе. О содержании высказанных позиций будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания, отметил судья-докладчик.

Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

