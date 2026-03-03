Имеет ли ГБР достаточные полномочия и ресурсы: Счетная палата начала проверку

Аудиторы проанализируют, соответствует ли институциональная способность Бюро возложенным задачам.

Счетная палата начала аудит соответствия на тему институционального обеспечения Государственного бюро расследований.

Аудиторы проанализируют ряд ключевых аспектов деятельности Бюро. В частности, речь идет о достаточности и полноте нормативно-правового обеспечения, организационной структуре и объеме полномочий.

Отдельное внимание уделят кадровому, финансовому и материально-техническому потенциалу, а также стратегическому планированию и управленческим процессам.

Кроме того, аудит охватит вопросы надзора и контроля, прозрачности и подотчетности в работе ГБР.

По итогам анализа планируют подготовить рекомендации по совершенствованию институциональной структуры Бюро, механизмов обеспечения добросовестности и реализации надзорных функций.

Ожидается, что это будет способствовать выполнению мероприятий дорожной карты по вопросам верховенства права в сфере противодействия организованной преступности.

Ответственной за проведение аудита определена член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.

К контрольному мероприятию привлечены государственные аудиторы профильного департамента, который осуществляет аудит в сферах обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции.

Рассмотрение отчета по результатам аудита запланировано на заседании Счетной палаты 23 июня 2026 года.

