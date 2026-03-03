Имеет ли ГБР достаточные полномочия и ресурсы: Счетная палата начала проверку
Счетная палата начала аудит соответствия на тему институционального обеспечения Государственного бюро расследований.
Аудиторы проанализируют ряд ключевых аспектов деятельности Бюро. В частности, речь идет о достаточности и полноте нормативно-правового обеспечения, организационной структуре и объеме полномочий.
Отдельное внимание уделят кадровому, финансовому и материально-техническому потенциалу, а также стратегическому планированию и управленческим процессам.
Кроме того, аудит охватит вопросы надзора и контроля, прозрачности и подотчетности в работе ГБР.
По итогам анализа планируют подготовить рекомендации по совершенствованию институциональной структуры Бюро, механизмов обеспечения добросовестности и реализации надзорных функций.
Ожидается, что это будет способствовать выполнению мероприятий дорожной карты по вопросам верховенства права в сфере противодействия организованной преступности.
Ответственной за проведение аудита определена член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.
К контрольному мероприятию привлечены государственные аудиторы профильного департамента, который осуществляет аудит в сферах обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции.
Рассмотрение отчета по результатам аудита запланировано на заседании Счетной палаты 23 июня 2026 года.
