  1. В Украине

Имеет ли ГБР достаточные полномочия и ресурсы: Счетная палата начала проверку

16:17, 3 марта 2026
Аудиторы проанализируют, соответствует ли институциональная способность Бюро возложенным задачам.
Счетная палата начала аудит соответствия на тему институционального обеспечения Государственного бюро расследований.

Аудиторы проанализируют ряд ключевых аспектов деятельности Бюро. В частности, речь идет о достаточности и полноте нормативно-правового обеспечения, организационной структуре и объеме полномочий.

Отдельное внимание уделят кадровому, финансовому и материально-техническому потенциалу, а также стратегическому планированию и управленческим процессам.

Кроме того, аудит охватит вопросы надзора и контроля, прозрачности и подотчетности в работе ГБР.

По итогам анализа планируют подготовить рекомендации по совершенствованию институциональной структуры Бюро, механизмов обеспечения добросовестности и реализации надзорных функций.

Ожидается, что это будет способствовать выполнению мероприятий дорожной карты по вопросам верховенства права в сфере противодействия организованной преступности.

Ответственной за проведение аудита определена член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.

К контрольному мероприятию привлечены государственные аудиторы профильного департамента, который осуществляет аудит в сферах обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции.

Рассмотрение отчета по результатам аудита запланировано на заседании Счетной палаты 23 июня 2026 года.

ГБР Счетная палата

