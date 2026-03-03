  1. Судебная практика
Минобороны требовало подтвердить статус иждивенца — апелляция признала право совершеннолетнего сына погибшего военного на выплату

15:05, 3 марта 2026
5ААС пришел к выводу, что совершеннолетний сын имеет право на единовременную денежную помощь в связи с гибелью отца-военнослужащего.
Совершеннолетний сын военнослужащего, погибшего во время защиты Украины, имеет право на долю государственной единовременной денежной помощи — даже если на момент смерти отца он уже достиг 18 лет.

К такому выводу пришел Пятый апелляционный административный суд, пересмотрев спор между семьей погибшего и Министерством обороны.

Суд признал противоправным решение комиссии Минобороны, которая отказалась рассматривать заявление сына по существу и вернула документы из-за отсутствия подтверждения того, что он находился на иждивении отца.

Апелляционная инстанция подчеркнула: на момент принятия этого решения закон уже прямо предусматривал право детей погибшего военнослужащего на получение помощи — без обязанности доказывать статус иждивенца.

Обстоятельства дела

Дело №420/8075/24 касалось спора о праве на единовременную денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего в период действия военного положения.

Отец истца, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, умер в сентябре 2022 года. Согласно заключению военно-врачебной комиссии, травма, приведшая к смерти, была связана с защитой Отечества. Данное обстоятельство сторонами не оспаривалось.

Сын погибшего в марте 2024 года обратился с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в соответствии с:

  • Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» №2011-ХІІ;
  • постановлением Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года, которое предусматривает выплату 15 млн грн семьям погибших во время военного положения (с распределением равными частями между получателями).

Комиссия Министерства обороны протоколом от 10.11.2023 №21/д вернула документы на доработку. Основание — истец является совершеннолетним, а потому должен подтвердить факт нахождения на иждивении погибшего, в частности документами о праве на пенсию в связи с потерей кормильца либо решением суда.

Позиция суда первой инстанции

Одесский окружной административный суд 18 марта 2025 года отказал в удовлетворении иска.

Суд исходил из того, что на дату смерти военнослужащего (сентябрь 2022 года) статья 16-1 Закона №2011-ХІІ предусматривала право на помощь для:

  • родителей;
  • одного из супругов, который не вступил в брак повторно;
  • несовершеннолетних детей;
  • иждивенцев.

Поскольку истец был совершеннолетним, он должен был доказать статус иждивенца. Таких доказательств представлено не было. В связи с этим суд признал действия Министерства обороны правомерными.

Выводы апелляционного суда

Пятый апелляционный административный суд отменил это решение, применив иной подход к определению действующего правового регулирования.

1. Ключевым является момент принятия решения, а не дата смерти

Коллегия судей подчеркнула: правоотношения по назначению единовременной помощи продолжаются с момента подачи заявления до принятия решения уполномоченным органом.

Субъект властных полномочий обязан применять законодательство, действующее на момент принятия решения.

На дату принятия комиссией решения — 10 ноября 2023 года — действовала редакция статьи 16-1 Закона №2011-ХІІ (с 29.03.2023), которая прямо относила к членам семьи погибшего, в частности, детей — без разделения на совершеннолетних и несовершеннолетних.

2. Требование доказывать иждивение было неправомерным

Поскольку истец является сыном погибшего военнослужащего, он подпадает под категорию «дети» в понимании действовавшей на тот момент редакции закона.

Следовательно, требование предоставить документы, подтверждающие нахождение на иждивении, было безосновательным. Такой подход, по выводу суда, противоречит цели законодательства о социальной защите военнослужащих.

3. Пределы судебного вмешательства

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требования непосредственно обязать Министерство обороны назначить и выплатить 7,5 млн грн.

Суд указал: назначение помощи является реализацией дискреционных полномочий административного органа. Задача суда — проверить законность решения, а не подменять орган власти.

Поэтому надлежащим способом защиты является:

  • отмена противоправного решения комиссии;
  • обязание Министерства обороны повторно рассмотреть заявление с учетом правовой позиции суда.

Решение суда

Апелляционная жалоба удовлетворена частично.

Пятый апелляционный административный суд отменил решение Одесского окружного административного суда; признал противоправным и отменил пункт 47 протокола комиссии Министерства обороны от 10.11.2023 №21/д; обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявление истца; в остальной части требований — отказал.

