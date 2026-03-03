  1. В Украине

Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило послом Украины в Италии

14:20, 3 марта 2026
С 2021 года Игорь Брусило работал заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило послом Украины в Италии
Фото: ukurier.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике. Глава государства подписал соответствующий указ №217/2026 3 марта.

«Назначить БРУСИЛО Игоря Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике», — говорится в тексте указа.

Другим указом - №216/2026 - Зеленский уволил Брусила с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.

Что известно об Игоре Брусило

Профессиональную деятельность начал в 2002 году на должности главного консультанта Администрации Президента Украины.

С 2005 года занимал должности главного консультанта, заместителя заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2007 года — третий секретарь, второй секретарь Посольства Украины в Итальянской Республике.

С 2011 года — заместитель заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2012 по 2021 год — главный консультант, заведующий отделом, заместитель руководителя департамента, первый заместитель руководителя службы, руководитель Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины.

Указом Президента Украины от 17 марта 2021 года назначен заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Украина Италия Владимир Зеленский

