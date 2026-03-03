Количество нарушений в госорганах выросло на 17,6% в 2025 году – проверки НАГС

Нарушения при поступлении на госслужбу выросли более чем вдвое.

В 2025 году Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы и его территориальные органы осуществили 109 мероприятий контроля. Проверки были направлены на оценку соблюдения государственными органами требований Закона Украины «О государственной службе» относительно реализации гражданами права на госслужбу, а также на предотвращение возможных нарушений.

По результатам контрольных мероприятий выявлено 890 несоответствий и нарушений законодательства в процедурах, связанных с прохождением государственной службы.

В 2025 году по результатам 109 осуществленных мероприятий контроля прослеживается рост общего количества установленных нарушений на 17,6%: с 757 случаев в 2024 году до 890 в отчетном периоде. В то же время количество нарушений на одно мероприятие контроля увеличилось с 7,5 до 8,2.

Анализ результатов свидетельствует о значительном росте (по сравнению с предыдущим годом) количества недостатков в процедурах поступления на государственную службу, говорят в НАГС.

По результатам контроля установлено, что в государственных органах государственные служащие назначались с нарушением части третьей статьи 31 Закона.

Согласно этой норме, решение о назначении принимается не позднее пяти календарных дней со дня поступления результатов специальной проверки. Как следствие, количество нарушений при поступлении на государственную службу выросло на 117,2% (с 29 до 63 случаев).

По вопросам правового статуса государственных служащих наблюдается увеличение количества нарушений на 89,4% (с 66 до 125 случаев).

Характерными нарушениями являются:

утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях руководителем государственного органа без издания распорядительного документа учреждения;

разработка должностных инструкций без учета обновленной редакции Порядка разработки должностных инструкций государственных служащих категорий «Б» и «В», утвержденного приказом НАГС от 11 сентября 2019 года № 172-19;

определение в должностных инструкциях более 10 должностных обязанностей.

Также наибольшей по количеству остается доля нарушений по вопросам прохождения государственной службы (+19,5%: рост с 440 до 526 случаев).

Основные проблемные вопросы:

Оценивание результатов служебной деятельности: 117 нарушений. Они связаны преимущественно с несоблюдением в государственных органах Порядка проведения оценивания результатов служебной деятельности государственных служащих, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2017 года № 640 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 года № 591).

Рабочее время государственных служащих: 70 нарушений. Они касаются несоответствия правил внутреннего служебного распорядка государственных органов Типовым правилам внутреннего служебного распорядка, утвержденным приказом Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 03 марта 2016 года № 50, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 марта 2016 года за № 457/28587.

Повышение уровня профессиональной компетентности: нарушения, в частности — в индивидуальных программах профессионального развития государственных служащих отсутствует профессиональное обучение, которое осуществляется путем самообразования; в рамках выполнения индивидуальных программ государственные служащие набирали менее одного кредита ЕКТС в течение календарного года.

В то же время фиксируются позитивные тенденции: количество нарушений по вопросам проведения в государственных органах дисциплинарных производств уменьшилось на 1,8% (с 56 до 55); по вопросам прекращения службы — на 4,8% (с 42 до 40); а по вопросам управления государственной службой — на 26,5% (со 166 до 122).

С целью устранения недостатков НАГС предоставило объектам контроля соответствующие рекомендации. Они касались:

приведения нормативно-правовых актов (должностных инструкций, правил внутреннего распорядка, положений о службах управления персоналом и т.д.) в соответствие с законодательством;

проведения разъяснительной работы среди госслужащих;

усиления контроля за соблюдением служебной дисциплины.

Как отмечают в НАГС, в рамках выполнения рекомендаций государственные органы внедрили комплекс практических мер. Большинство учреждений обновили внутренние документы и провели тематические обучения и совещания по правильному применению законодательства. Отдельное внимание уделили усилению контроля и методической поддержке территориальных подразделений, в частности в работе с жалобами.

В НАГС также отмечают рост внимания к развитию организационной культуры. Государственные органы все чаще внедряют современные HR-инструменты, в частности:

программы адаптации новоназначенных работников;

ведомственные системы поощрения;

регулярные встречи руководства с коллективами;

комплексные анонимные анкетирования.

В агентстве подчеркивают, что именно анкетирование является эффективным инструментом обратной связи, который позволяет объективно оценить внутренние процессы, уровень коммуникации в коллективах и удовлетворенность условиями труда.

