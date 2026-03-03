  1. В Украине

Украина наращивает солнечную и газопоршневую генерацию для подготовки к следующей зиме — Сергей Нагорняк

12:23, 3 марта 2026
Сергей Нагорняк сообщил, что Украина масштабирует строительство защитных сооружений в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Несмотря на массированные удары по энергетической инфраструктуре зимой, энергосистема Украины сохранила работоспособность и постепенно восстанавливается. Дефицит генерации есть даже с учетом импорта электроэнергии. Об этом сообщил народный депутат, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк.

По его словам, растет доля солнечного поколения, в регионах запускают газопоршневые установки. Также необходимо расширять строительство защитных сооружений над трансформаторами большой мощности.

«Фиксируется рост поколения наших солнечных электростанций, и эта динамика будет прослеживаться в ближайшие месяцы. Кроме того, вводятся в эксплуатацию по всей территории страны газопоршневые установки. Это хоть и небольшие объемы генерации, однако они дают возможность в той или иной общине дополнительно заживить какое-нибудь оборудование или критическую инфраструктуру», – отметил парламентарий.

По его словам, одним из ключевых направлений является контроль за выполнением задач по увеличению генерации.

«И Президент, и правительство, и непосредственно Министерство энергетики, и наш Комитет осуществляют контроль, чтобы каждый регион выполнял все поставленные задачи. Ведь во многих общинах были случаи, когда когенерационные установки или генераторы большой мощности, предоставленные западными партнерами, были не присоединены к сети. Параллельно мы общаемся с международными донорами, нашими партнерами по помощи оборудования для восстановления уничтоженного российскими атаками», – сообщил Нагорняк.

Он также добавил, что идет работа по защите объектов критической инфраструктуры, но ее нужно расширять.

Объемы строительства защитных сооружений в этом году планируют увеличить в два-три раза по сравнению с предыдущими годами. Такие конструкции, в частности, укрытие над трансформаторами большой мощности на подстанциях «Укрэнерго», показали эффективность во время ракетных атак и ударов дронами. Этот опыт планируют масштабировать, чтобы осенью 2026 года энергосистема была подготовлена ​​лучше, чем в прошлом, подытожил Сергей Нагорняк.

Напомним, СНБО утвердит планы по защите энергетики на зиму.

