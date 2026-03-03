8 марта могут отменить — в Раде предлагают ввести День украинской женщины с новой датой

Депутаты зарегистрировали проект об установлении Дня украинской женщины.

В Верховной Раде снова вернулись к дискуссии о том, стоит ли Украине отказаться от 8 марта.

На этот раз депутаты зарегистрировали проект постановления №15052, который предусматривает установление нового праздничного дня — Дня украинской женщины. Документ уже передали на рассмотрение руководства парламента.

В то же время по состоянию на утро 3 марта текст постановления в открытом доступе отсутствует, поэтому дата возможного празднования пока не раскрывается.

Параллельно в соцсетях 25 февраля распространяли поздравления с Днем украинской женщины. Однако на законодательном уровне такого праздника пока не существует — идея лишь проходит этап обсуждения.

Еще в 2023 году в парламент внесли законопроект №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об установлении украинских праздников. В нем предлагали закрепить государственный женский праздник 25 февраля — вместо Международного женского дня 8 марта.

Авторы инициативы объясняют: речь идет о создании альтернативы традиции, которая сформировалась в советский период. Дату 25 февраля выбрали не случайно — в этот день родилась Леся Украинка. В этом году исполняется 155 лет со дня ее рождения. Для многих украинцев она остается символом силы, принципиальности и внутренней свободы.

Несмотря на то, что ни одно решение пока не принято, часть общества уже начала неофициально отмечать 25 февраля как День украинской женщины. В то же время сохраняется и поддержка 8 марта — для многих это прежде всего повод напомнить о борьбе за равные права и возможности.

Таким образом, дискуссия ведется не только вокруг даты, но и вокруг смысла: должна ли Украина переосмыслить женский праздник. Окончательное слово — за парламентом.

