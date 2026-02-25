  1. Суспільство
  2. / В Україні

25 лютого — День української жінки: найкращі побажання та красиві листівки до свята

09:10, 25 лютого 2026
В Україні популярності набирає День української жінки, хоч це свято поки не затвердили на офіційному рівні.
25 лютого в Україні відзначають День української жінки — дату, приурочену до дня народження Лесі Українки. Свято покликане вшанувати внесок українок у державотворення, культуру, науку та боротьбу за незалежність.

Ініціатива розглядається як національна альтернатива 8 березня та акцентує на силі, інтелекті й громадянській ролі жінки в сучасному суспільстві.

У 2023 році до Верховної Ради подали законопроєкт №9009, який передбачає встановлення державного свята 25 лютого замість Міжнародного жіночого дня. Втім, документ досі не ухвалений, тому наразі День української жінки відзначають неофіційно.

Попри це, з кожним роком дата набуває більшої суспільної підтримки та стає символом переосмислення ролі жінки в історії та сьогоденні України.

З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала підбірку привітань для колег, рідних і близьких.

***

З Днем української жінки! Нехай Ваша сила завжди поєднується з ніжністю, мудрість — із внутрішньою свободою, а любов до рідної землі надихає на великі звершення. Ви — джерело світла, опора родини й серце нашої держави. Нехай у Вашому житті буде більше перемог, тепла та впевненості у власній неповторності.

***

Вітаю з Днем української жінки! Бажаю Вам незламності духу, ясності думки та гармонії в серці. Нехай Ваша праця, талант і доброта змінюють світ на краще, а кожен новий день приносить віру, радість і натхнення.

***

У цей особливий день бажаю Вам відчувати гордість за себе й за свою країну. Українська жінка — це поєднання сили, гідності й краси душі. Нехай доля дарує Вам підтримку, любов і безмежні можливості для самореалізації.

***

З Днем української жінки! Нехай у Вашому серці завжди живе сміливість мріяти й рішучість діяти. Ви творите історію — у родині, у професії, у громаді. Бажаю, щоб Ваш внесок завжди був оцінений, а шлях — освітлений повагою та вдячністю.

***

Щиро вітаю з Днем української жінки! Нехай Ваша внутрішня сила допомагає долати будь-які виклики, а мудрість і витримка стають запорукою нових досягнень. Бажаю миру, стабільності та світлих горизонтів попереду.

***

Вітаю з Днем української жінки! Ви — символ гідності та стійкості. Нехай поруч будуть люди, які підтримують і цінують Вас, а кожен крок уперед супроводжується впевненістю та вірою в перемогу.

***

З Днем української жінки! Нехай Ваша мудрість і рішучість стають прикладом для майбутніх поколінь. Бажаю добробуту, внутрішнього спокою та впевненості, що все задумане обов’язково здійсниться.

***

Вітаю з цим святом! Нехай Ваша праця, талант і щоденна турбота про інших повертаються сторицею. Бажаю, щоб у серці завжди жила надія, а в думках — чітке розуміння власної цінності. Ви творите майбутнє — своє, родини і країни. Нехай воно буде світлим і мирним.

***

З Днем української жінки! У складні часи саме жінки часто стають опорою для інших — мудрими, терплячими й водночас сильними. Бажаю, щоб поруч із Вами завжди були ті, хто підтримає, вислухає і розділить радість перемог. Нехай у Вашому житті панують мир, впевненість і благополуччя.

