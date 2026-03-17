Зеленський обговорив із Стармером посилення ППО та спільне виробництво зброї

20:06, 17 березня 2026
Україна та Велика Британія підписали декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.
фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у форматі стратегічного діалогу. За її підсумками сторони підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Як повідомив глава держави, документ має посилити оборонні спроможності України та стати важливим кроком для зміцнення захисту країни.

Під час переговорів Зеленський поінформував британську сторону про ситуацію на фронті, російські атаки та актуальні потреби України для захисту цивільного населення. Окрему увагу сторони приділили розвитку спільного оборонного виробництва, а також посиленню протиповітряної оборони, зокрема забезпеченню додатковими ракетами для систем ППО.

Крім того, обговорювалася безпекова ситуація на Близькому Сході.

«Я вважаю, що нам дуже важливо чітко визначити, що в центрі уваги має залишатися Україна. По-друге, нам дуже важливо залишатися чіткими та послідовними в тому, що Путін не може отримати вигоду від конфлікту в Ірані чи то у вигляді цін на нафту, чи то у вигляді послаблення санкцій. Нам дуже важливо зберігати рішучість у питанні підтримки України та робити все можливе, щоб послабити позиції Путіна», – наголосив Кір Стармер.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру й рішення, необхідні для посилення санкцій проти Росії, зокрема боротьбу з російським танкерним флотом.

Нагадаємо, 17 березня Зеленський прибув з робочим візитом до Британії. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лікування за кордоном та нові гарантії для пацієнтів: МОЗ оприлюднило законопроєкт

Законопроєкт регулює питання транскордонного лікування, компенсації витрат та інформаційної підтримки пацієнтів, які отримують медичну допомогу за межами країни.

Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

