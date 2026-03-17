Зеленський обговорив із Стармером посилення ППО та спільне виробництво зброї

Україна та Велика Британія підписали декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.

фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у форматі стратегічного діалогу. За її підсумками сторони підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Як повідомив глава держави, документ має посилити оборонні спроможності України та стати важливим кроком для зміцнення захисту країни.

Під час переговорів Зеленський поінформував британську сторону про ситуацію на фронті, російські атаки та актуальні потреби України для захисту цивільного населення. Окрему увагу сторони приділили розвитку спільного оборонного виробництва, а також посиленню протиповітряної оборони, зокрема забезпеченню додатковими ракетами для систем ППО.

Крім того, обговорювалася безпекова ситуація на Близькому Сході.

«Я вважаю, що нам дуже важливо чітко визначити, що в центрі уваги має залишатися Україна. По-друге, нам дуже важливо залишатися чіткими та послідовними в тому, що Путін не може отримати вигоду від конфлікту в Ірані чи то у вигляді цін на нафту, чи то у вигляді послаблення санкцій. Нам дуже важливо зберігати рішучість у питанні підтримки України та робити все можливе, щоб послабити позиції Путіна», – наголосив Кір Стармер.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру й рішення, необхідні для посилення санкцій проти Росії, зокрема боротьбу з російським танкерним флотом.

Нагадаємо, 17 березня Зеленський прибув з робочим візитом до Британії.

