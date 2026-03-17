Зеленский обсудил со Стармером усиление ПВО и совместное производство оружия

Украина и Великобритания подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в формате стратегического диалога. По ее итогам стороны подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Как сообщил глава государства, документ должен усилить оборонные возможности Украины и стать важным шагом для укрепления защиты страны.

В ходе переговоров Зеленский проинформировал британскую сторону о ситуации на фронте, российских атаках и актуальных потребностях Украины для защиты гражданского населения. Отдельное внимание стороны уделили развитию совместного оборонного производства, а также усилению противовоздушной обороны, в частности, обеспечению дополнительными ракетами для систем ПВО.

Кроме того, обсуждалась ситуация безопасности на Ближнем Востоке.

«Я считаю, что нам очень важно четко определить, что в центре внимания должна оставаться Украина. Во-вторых, нам очень важно оставаться четкими и последовательными в том, что Путин не может извлечь выгоду от конфликта в Иране или в виде цен на нефть, или в виде ослабления санкций. Нам очень важно сохранять решительность в вопросе поддержки Украины и делать все возможное, чтобы ослабить позиции Путина», – подчеркнул Кир Стармер.

Владимир Зеленский и Кир Стармер также говорили о дипломатических усилиях по достижению достойного мира и решениям, необходимым для усиления санкций против России, в частности борьбу с российским танкерным флотом.

