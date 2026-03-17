Зеленський і Стармер домовилися про нове оборонне партнерство України та Британії

19:41, 17 березня 2026
Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер домовилися про нове оборонне партнерство, спрямоване на посилення обороноздатності України.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі у вівторок, 17 березня, обговорили нове оборонне партнерство між двома країнами.

За підсумками переговорів сторони домовилися про поглиблення співпраці у сфері оборони, зокрема з урахуванням зростання безпекових викликів, пов’язаних із ситуацією на Близькому Сході.

Йдеться про розвиток військових інновацій та посилення обороноздатності України для протидії російській агресії. Водночас нове партнерство також має на меті зміцнення готовності Великої Британії та її союзників до реагування на майбутні загрози.

"Конфлікт на Близькому Сході посилив потребу в оперативних військових інноваціях. Це має ключове значення для нашої національної та економічної безпеки. Сьогодні ми домовилися про нове оборонне партнерство між Україною та Великою Британією, яке посилить здатність України захищатися від жорстоких атак Росії та забезпечить готовність Великої Британії та наших союзників до протистояння майбутнім загрозам", - написав Стармер в соцмережі Х.

