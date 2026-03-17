Зеленский и Стармер договорились о новом оборонном партнерстве Украины и Британии

Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер договорились о новом оборонном партнерстве, направленном на усиление обороноспособности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи во вторник, 17 марта, обсудили новое оборонное партнерство между двумя странами.

По итогам переговоров стороны договорились об углублении сотрудничества в сфере обороны, в том числе с учетом роста вызовов безопасности, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

Речь идет о развитии военных инноваций и усилении обороноспособности Украины для противодействия российской агрессии. В то же время новое партнерство также направлено на укрепление готовности Великобритании и ее союзников к реагированию на будущие угрозы.

"Конфликт на Ближнем Востоке усилил потребность в оперативных военных инновациях. Это имеет ключевое значение для нашей национальной и экономической безопасности.

Сегодня мы договорились о новом оборонном партнерстве между Украиной и Великобританией, которое усилит способность Украины защищаться от жестоких атак России и обеспечит готовность Великобритании и наших союзников к противостоянию будущим угрозам", - написал Стармер в соцсети Х.

