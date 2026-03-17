  1. В Украине
  2. / В мире

Зеленский и Стармер договорились о новом оборонном партнерстве Украины и Британии

19:41, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер договорились о новом оборонном партнерстве, направленном на усиление обороноспособности Украины.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи во вторник, 17 марта, обсудили новое оборонное партнерство между двумя странами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По итогам переговоров стороны договорились об углублении сотрудничества в сфере обороны, в том числе с учетом роста вызовов безопасности, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

Речь идет о развитии военных инноваций и усилении обороноспособности Украины для противодействия российской агрессии. В то же время новое партнерство также направлено на укрепление готовности Великобритании и ее союзников к реагированию на будущие угрозы.

"Конфликт на Ближнем Востоке усилил потребность в оперативных военных инновациях. Это имеет ключевое значение для нашей национальной и экономической безопасности.

Сегодня мы договорились о новом оборонном партнерстве между Украиной и Великобританией, которое усилит способность Украины защищаться от жестоких атак России и обеспечит готовность Великобритании и наших союзников к противостоянию будущим угрозам", - написал Стармер в соцсети Х.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Стармер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]