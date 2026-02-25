25 февраля — День украинской женщины: наилучшие пожелания и красивые открытки к празднику

В Украине популярности набирает День украинской женщины, хотя этот праздник пока не утвердили на официальном уровне.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

25 февраля в Украине отмечают День украинской женщины — дату, приуроченную ко дню рождения Леси Украинки. Праздник призван почтить вклад украинок в государственное строительство, культуру, науку и борьбу за независимость.

Инициатива рассматривается как национальная альтернатива 8 марта и акцентирует внимание на силе, интеллекте и гражданской роли женщины в современном обществе.

В 2023 году в Верховную Раду подали законопроект №9009, который предусматривает установление государственного праздника 25 февраля вместо Международного женского дня. Однако документ до сих пор не принят, поэтому в настоящее время День украинской женщины отмечают неофициально.

Несмотря на это, с каждым годом дата получает большую общественную поддержку и становится символом переосмысления роли женщины в истории и современности Украины.

По случаю праздника «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений для коллег, родных и близких.

***

С Днем украинской женщины! Пусть Ваша сила всегда сочетается с нежностью, мудрость — с внутренней свободой, а любовь к родной земле вдохновляет на большие свершения. Вы — источник света, опора семьи и сердце нашего государства. Пусть в Вашей жизни будет больше побед, тепла и уверенности в собственной неповторимости.

***

Поздравляю с Днем украинской женщины! Желаю Вам несгибаемости духа, ясности мысли и гармонии в сердце. Пусть Ваш труд, талант и доброта меняют мир к лучшему, а каждый новый день приносит веру, радость и вдохновение.

***

В этот особенный день желаю Вам чувствовать гордость за себя и за свою страну. Украинская женщина — это сочетание силы, достоинства и красоты души. Пусть судьба дарит Вам поддержку, любовь и безграничные возможности для самореализации.

***

С Днем украинской женщины! Пусть в Вашем сердце всегда живет смелость мечтать и решимость действовать. Вы создаете историю — в семье, в профессии, в обществе. Желаю, чтобы Ваш вклад всегда был оценен, а путь освещен уважением и благодарностью.

***

Искренне поздравляю с Днем украинской женщины! Пусть Ваша внутренняя сила помогает преодолевать любые вызовы, а мудрость и выдержка становятся залогом новых достижений. Желаю мира, стабильности и светлых горизонтов впереди.

***

Поздравляю с Днем украинской женщины! Вы — символ достоинства и стойкости. Пусть рядом будут люди, которые поддерживают и ценят Вас, а каждый шаг вперед сопровождается уверенностью и верой в победу.

***

С Днем украинской женщины! Пусть Ваша мудрость и решимость становятся примером для будущих поколений. Желаю благополучия, внутреннего спокойствия и уверенности, что все задуманное обязательно осуществится.

***

Поздравляю с этим праздником! Пусть Ваш труд, талант и ежедневная забота о других возвращаются сторицей. Желаю, чтобы в сердце всегда жила надежда, а в мыслях — четкое понимание собственной ценности. Вы создаете будущее — свое, семьи и страны. Пусть оно будет светлым и мирным.

***

С Днем украинской женщины! В сложные времена именно женщины часто становятся опорой для других — мудрыми, терпеливыми и одновременно сильными. Желаю, чтобы рядом с Вами всегда были те, кто поддержит, выслушает и разделит радость побед. Пусть в Вашей жизни царят мир, уверенность и благополучие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.