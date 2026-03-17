Україна направила понад 200 експертів для протидії дронам на Близькому Сході — Зеленський

Володимир Зеленський: 201 український експерт уже працює на Близькому Сході, ще 34 — готуються до відправки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 201 український військовий експерт наразі перебуває у країнах Близького Сходу та Перської затоки. Ще 34 фахівці найближчим часом можуть бути розгорнуті в регіоні.

За словами глави держави, йдеться про спеціалістів, які мають досвід у протидії дронам, зокрема іранського типу «Шахед», та можуть допомагати у питаннях оборони.

«Наші команди вже працюють в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейта», — зазначив Зеленський під час виступу у парламенті Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що українські експерти їдуть на Близький Схід одразу зі спроможностями допомогти.

