Зеленський заявив, що українські експерти їдуть на Близький Схід одразу зі спроможностями допомогти

Володимир Зеленський підкреслив, що треба дочекатися перших результатів зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські експерти їдуть на Близький Схід одразу зі спроможностями допомогти.

Глава держави зазначив, Україна отримала певні сигнали щодо того, як допомогти цивільним на Близькому Сході та як допомогти американським військовим, дислокованим у деяких країнах.

«Ми відповіли: «Надішлемо експертів і надамо все необхідне для їхнього захисту». Багато в цьому діалозі обговорюється. Якщо ми говоримо про збільшення засобів, то ми дуже хотіли б, щоб це була можливість для обох сторін. Ми говоримо про цей трек», - сказав він.

Президент підкреслив, що поки що рано говорити про деталі.

«На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть – бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти, – будемо рухатися далі. Треба дочекатися перших результатів зустрічей», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

