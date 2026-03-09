Адаптація законодавства України до права ЄС: Нацкомісія надала зауваження щодо сфер корпоративного права та фінпослуг

Комісія надала свої зауваження до окремих завдань Національної програми в частині переговорних розділів 6 «Корпоративне право» та 9 «Фінансові послуги».

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що погодила проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)».

Національна програма підготовлена за результатами офіційної оцінки ЄС (скринінгу) стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) до національного законодавства України, проведеної разом із Європейською Комісією. Вона охоплює завдання, спрямовані на імплементацію актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання рекомендацій Європейської Комісії, наведених у проєктах звітів за результатами скринінгу, а також визначає строки та відповідальних за виконання.

Загалом йдеться про 31 переговорний розділ у межах 6 переговорних кластерів. Виконання Національної програми відстежуватиметься через систему моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції «Пульс вступу».

«Разом із погодженням проєкту постанови КМУ, Комісія надала свої зауваження до окремих завдань Національної програми в частині переговорних розділів 6 «Корпоративне право» та 9 «Фінансові послуги», які стосувались запровадження нових організаційно-правових форм юридичних осіб («європейської компанії», «європейського об’єднання з економічних інтересів», «європейського кооперативного товариства»), та визначення головного виконавця за імплементацію Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA).

Комісія найближчим часом очікує на затвердження Національної програми для оновлення внутрішніх планів щодо імплементації актів ЄС», - йдеться у заяві.

