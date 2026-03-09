Командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач загинув під час бойового завдання на Сході

Герой України загинув під час виконання бойового вильоту на Східному напрямку.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про загибель полковника Олександра Довгача — командира 39-ї бригади тактичної авіації та Героя України.

Він загинув 9 березня 2026 року під час виконання бойового завдання на Східному напрямку — бій відбувався в умовах значної переваги російської авіації та потужної протидії систем протиповітряної оборони противника.

Олександр Довгач очолював бригаду тактичної авіації та брав безпосередню участь у бойових операціях. Із перших днів повномасштабного вторгнення під його командуванням підрозділ завдавав ударів по пунктах управління, техніці та засобах зв’язку російських військ.

Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

У Повітряних силах зазначають, що він особисто виконував найскладніші бойові завдання та надихав підлеглих власним прикладом.

