ОГП: правоохоронці викрили схему виготовлення фальшивих посвідчень СБУ

Правоохоронці викрили схему виготовлення та продажу підроблених посвідчень силових структур України, які використовувалися для ухилення від мобілізації. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний організував схему масового виготовлення та продажу підроблених посвідчень силових структур, зокрема Служби безпеки України. До протиправної діяльності він залучив ще десять осіб.

Учасники групи орендували офіси в різних регіонах України, де налагодили серійне виготовлення фальшивих документів. У бланки посвідчень вносили персональні дані клієнтів і вклеювали їхні фотографії, імітуючи справжні документи.

Вартість такого «посвідчення» становила від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості виготовлення. Готові підроблені документи передавали клієнтам поштовими відправленнями під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей.

За даними правоохоронців, надалі ці документи використовувалися військовозобов’язаними для ухилення від мобілізації.

Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, штампи та печатки відповідних установ. Також було виявлено близько 100 підроблених посвідчень СБУ та інших воєнізованих і правоохоронних формувань, а також фіктивні накази та довідки.

Суд обрав організатору схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

