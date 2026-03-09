Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт № 0367 від 06.03.2026 «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях».

Документ, ухвалений у межах Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), встановлює міжнародні стандарти криміналізації підкупу іноземних посадовців, відповідальності компаній та міждержавної співпраці у розслідуванні корупційних злочинів. Приєднання до Конвенції є одним із кроків до наближення України до стандартів OECD та посилення прозорості міжнародної економічної діяльності.

Конвенція OECD була прийнята у відповідь на поширену практику підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях. У документі наголошується, що такі дії спотворюють конкуренцію на глобальних ринках, підривають належне врядування та негативно впливають на економічний розвиток. Саме тому держави-учасниці домовилися встановити узгоджені кримінально-правові механізми боротьби з такими практиками та забезпечити ефективну міжнародну співпрацю у їх розслідуванні.

Для України питання приєднання до Конвенції має не лише антикорупційний, а й стратегічний вимір. Участь у цьому міжнародному інструменті є одним із елементів інтеграції держави до системи стандартів OECD та наближення до правил функціонування розвинених економік.

Ключові положення Конвенції

Конвенція передбачає обов’язок держав криміналізувати умисну пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди іноземній посадовій особі з метою отримання чи збереження комерційної переваги у міжнародних ділових операціях. Важливо, що відповідальність охоплює не лише безпосередню передачу хабаря, а й спробу підкупу, співучасть або сприяння такому правопорушенню, зокрема через посередників.

Однією з ключових вимог Конвенції є встановлення відповідальності юридичних осіб за підкуп іноземних посадових осіб. Відповідно до її положень кожна держава повинна, згідно зі своїми правовими принципами, вжити необхідних заходів для визначення відповідальності юридичних осіб за такі правопорушення. При цьому санкції мають бути ефективними, пропорційними та стримуючими, а також передбачати можливість конфіскації хабаря або доходів, отриманих унаслідок підкупу іноземної посадової особи.

Конвенція також встановлює вимоги щодо юрисдикції держав у справах про підкуп іноземних посадових осіб. Зокрема, держави повинні забезпечити встановлення юрисдикції у випадках, коли правопорушення вчинено повністю або частково на їхній території. Крім того, документ передбачає можливість поширення юрисдикції на випадки вчинення таких правопорушень громадянами держави за кордоном.

Крім того, положення Конвенції також стосуються вимог до ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Держави повинні запобігати використанню позабалансових рахунків, відображенню неіснуючих витрат, проведенню неідентифікованих операцій та використання підроблених документів з метою підкупу іноземних посадових осіб або приховування таких правопорушень. За фальсифікацію бухгалтерських записів і фінансової документації мають передбачатися ефективні, пропорційні та стримуючі санкції.

Окремі положення Конвенції регулюють питання міжнародної співпраці у розслідуванні відповідних правопорушень. Держави зобов’язуються забезпечувати ефективну взаємну правову допомогу у кримінальних справах, пов’язаних із підкупом іноземних посадових осіб, а також розглядати такі правопорушення як підставу для екстрадиції відповідно до національного законодавства та чинних міжнародних договорів. Водночас передбачено, що держави не можуть відмовляти у наданні правової допомоги лише з підстави банківської таємниці.

Виконання Конвенції контролюється Робочою групою OECD з боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях, яка проводить оцінювання національного законодавства та практики його застосування. Такий механізм моніторингу фактично створює систему міжнародного контролю за виконанням антикорупційних зобов’язань.

Прогнози

У разі приєднання до Конвенції Україна повинна буде адаптувати окремі елементи національного законодавства, зокрема у сфері відповідальності юридичних осіб, конфіскації доходів від корупційних правопорушень та міжнародної правової допомоги.

Водночас значення цього кроку виходить за межі антикорупційної політики: участь у Конвенції є важливим елементом поглиблення співпраці з OECD та сигналом для міжнародних інвесторів щодо посилення стандартів доброчесності бізнесу.

Для українських компаній, які працюють на міжнародних ринках, це також означатиме підвищення вимог до корпоративного комплаєнсу та запобігання підкупу іноземних посадових осіб.

Подання законопроєкту про приєднання України до Конвенції OECD щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб є важливим етапом розвитку антикорупційної політики держави. Документ формує комплексний міжнародний стандарт криміналізації транснаціональної корупції, відповідальності бізнесу та міждержавної співпраці у розслідуванні таких правопорушень. Для України участь у цьому механізмі означатиме не лише посилення інструментів протидії корупції, а й подальше наближення до правових та економічних стандартів держав — членів OECD.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.