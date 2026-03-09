Нові правила служби у ДПСУ: українців від 60 років можуть приймати на контракт

Правила проходження служби у Держприкордонслужбі змінили: що передбачає новий указ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №228/2026, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі України.

Документ оновлює низку норм щодо призначення на посади, навчання військовослужбовців тощо.

Окреме питання – служба для осіб віком від 60 років

Указ передбачає можливість прийняття на військову службу за контрактом у Держприкордонслужбі осіб віком від 60 років під час дії воєнного стану.

Такі громадяни можуть бути прийняті на службу за наявності письмової згоди керівника органу ДПСУ та за умови визнання їх придатними за станом здоров’я військово-лікарською комісією.

Контракт для них укладатиметься строком на один рік із можливістю подальшого продовження ще на рік. Перед початком служби встановлюватиметься випробувальний термін тривалістю два місяці.

Під час дії воєнного стану для таких осіб граничний вік перебування на військовій службі не встановлюється.

Норми щодо самовільного залишення служби

Окремі зміни стосуються військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місце служби чи дезертирували.

Указ передбачає, під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється.

Військовослужбовцям, які під час дії воєнного стану самовільно залишили військові частини або місця проходження служби чи дезертирували і не повернулися до військових частин (місць проходження військової служби) до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється в порядку, встановленому Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Військовослужбовцям, які під час дії воєнного стану самовільно залишили військові частини або місця проходження служби чи дезертирували, період із дня самовільного залишення військової частини (місця проходження військової служби) або вчинення дезертирства до дня повернення до виконання військового обов’язку не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, про що оголошується в наказі по особовому складу. Таким військовослужбовцям упродовж цього періоду виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення на них пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців, не здійснюються.

Інші зміни

У документі також уточнюються правила службових відряджень і направлення військовослужбовців на лікування.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

