Юлія Соколовська, яка очолює Посольство України в Іспанії, призначена Послом в Андоррі

16:46, 9 березня 2026
Президент призначив Юлію Соколовську Послом у Князівстві Андорра за сумісництвом.
Президент Володимир Зеленський призначив Юлію Соколовську Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Андорра. Про це свідчить указ №229/2026.

Згідно з документом, обов’язки посла в Андоррі вона виконуватиме паралельно з роботою на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія.

Як відомо, із 21 липня 2025 року Юлія Соколовська призначена Послом України в Іспанії та Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом.

