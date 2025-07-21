Ексзаступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська призначена Послом України в Іспанії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юлії Соколовської Послом України в Іспанії.
"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія", - йдеться в указі Президента.
Іншим указом Зеленського Соколовська призначена Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації.
Зазначимо, що Юлія Соколовська була заступницею керівника Офісу Президента з 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року.
Також вона працювала на посаді міністра соціальної політики з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року.
Нагадаємо, що Зеленський призначив 16 послів.
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