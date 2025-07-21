Трамп програв 75% федеральних справ, у яких оскаржують його укази – Washington Times

За пів року Трампа засипали 500 позовами.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа за перші шість місяців другого терміну зіткнулася з щонайменше 500 позовами, які оскаржують його виконавчі укази, що становить приблизно чотири позови щодня з 20 січня 2025 року. Про це повідомляє The Washington Times. У 75% цих справ федеральні окружні судді виносили рішення проти позиції Трампа.

За даними трекера судових справ The Washington Times, суди розглянули понад половину позовів, і в більшості випадків (70%) окружні судді видавали судові заборони або затримували реалізацію програми Трампа. Зокрема, близько 50 справ стосувалися невдалої спроби депортації іноземних студентів через невідповідності в імміграційних або кримінальних записах, де Трамп програв 90% випадків.

Опір адміністрації очолюють судді, призначені президентами Обамою та Байденом, які виносили рішення проти Трампа у понад 80% справ (понад 125 випадків). Судді, призначені Рейганом, виступили проти президента у всіх 15 справах, а судді, призначені Джорджем Бушем-молодшим, — у 85% випадків. Лише судді, призначені самим Трампом, підтримували його позицію у 70% справ.

Елліот Мінцберг із організації «People for the American Way» зазначив, що суди розглядали широкий спектр питань, включно з імміграційними суперечками, правами трансгендерних ув’язнених і межами президентської влади у звільненні федеральних працівників чи реструктуризації урядових установ.

Кен Куччінеллі, колишній генеральний прокурор Вірджинії, вважає, що судді реагують на неконвенційний підхід Трампа, який викликає обурення в істеблішменті, представленому суддями від обох партій. Він зазначив, що суди в окрузі Колумбія (40% справ), Массачусетсі (10%) і Меріленді (7%) розглядають більшість позовів, причому в останніх двох штатах переважають судді, призначені демократами.

Штати, керовані демократами, подали щонайменше 40 позовів, за даними Асоціації генеральних прокурорів-демократів. Американський союз громадянських свобод, групи захисту прав іммігрантів і профспілки, зокрема Американська федерація державних службовців, також активно оскаржують дії адміністрації.

Незважаючи на невдачі в окружних судах, Трамп має кращі результати у вищих судах, зокрема в Апеляційному суді округу Колумбія та Верховному суді, які підтримують його ініціативи з реструктуризації федеральної бюрократії. Найменш успішними для Трампа є справи щодо покарання юридичних фірм, які він вважає дружніми до демократів, та оскарження виключення іноземних студентів з Інформаційної системи студентів і відвідувачів за обміном.

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