Рада суддів проведе засідання 22 липня — що розглянуть

РСУ перевірить, чи відповідають кандидати на посаду судді КСУ вимогам, визначеним Конституцією України.

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У вівторок, 22 липня, в Києві о 14:00 відбудеться засідання Ради суддів України.

Як повідомили у РСУ, на порядок денний для обговорення винесено шість питань:

1. Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".

2. Щодо критичного стану оплати праці працівників апаратів судів, тривалої відсутності системного вирішення цього питання, а також наявності законодавчих ініціатив, що дозволяють здійснити належне підвищення рівня заробітної плати працівникам апарату, зокрема шляхом підписання Закону України № 4322-ІХ (законопроект № 9478 від 10.07.2023).

3. Про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.

4. Щодо обмежень, пов’язаних з перетинанням державного кордону невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів, суддів-військовослужбовців.

5. Про заохочення.

6. Різне.

Засідання РСУ відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації та в онлайн-режимі з використанням Zoom.

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